En entrevista Carlos Trejo confirmó que quiere que Belinda protagonice su próxima película, pero se niega a trabajar con Christian Nodal.

En el pasado mes de diciembre Carlos Trejo confirmó que quería a Belinda en la nueva entrega de la película ‘Cañitas’. En conversación con varios medios confirmó que ya se encuentra en pláticas con la famosa para que protagonice su película de terror.

En su entrevista el experto paranormal dejo en claro que no tiene pensado incluir a Christian Nodal en este proyecto, pues considera que no es de su estilo.

Belinda podría protagonizar la película de terror de Carlos Trejo

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Carlos Trejo detalló que ya se encuentra en conversaciones con Belinda para que protagonice su nueva película de terror.

“Seguimos con la plática, espero que sí pueda jalar a Belinda para protagonista de la película ya que hay unas pláticas por ahí importantes y tenemos algunos proyectos para ir a Colombia a trabajar, reactivando toda esta pandemia que nos fue terrible” Carlos Trejo

El cazafantasmas no quiso revelar grandes detalles de su proyecto, pero reveló que el encargado del filme es Henry Bedwell, director de ‘Más Negro que la Noche’ (2014).

“Espero que en el mes de junio ya podamos empezar a trabajar con Henry Bedwell, que fue quien hizo la película ‘Más Negro que la Noche’” Carlos Trejo

Carlos Trejo puntualizó que sería un gran honor tener a Belinda en su nueva película.

“Sería un agasajo poderla tener en una película de terror a Belinda” Carlos Trejo

El famoso puntualizó que se ha comunicado con la cantante pues ya ha tenido la oportunidad de trabajar con ella y tiene su contacto.

“Sí, yo trabajo directamente con las personas involucradas, no me gusta trabajar con representantes con todo el respeto que se merecen, pero es directamente con ella. Ya trabajé con ella en la telenovela ‘Camaleones’. en varias cosas y eso me permite tener contacto directo” Carlos Trejo

Cuando fue cuestionado sobre si Belinda ha puesto algunas condiciones, Carlos Trejo detalló que no.

“Hasta ahora no ha puesto exigencias. Es un tema que le gusta mucho y creo que podemos hacer un clic interesante” Carlos Trejo

Carlos Trejo no ve posible incluir a Christian Nodal

Sobre si Christian Nodal también podría participar en la película de terror, Carlos Trejo fue contundente y aseguró que no ve una posibilidad de que el famoso participe.