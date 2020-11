Sylvester Stallone aparecerá en 'The Suicide Squad'

El actor confirmó su participación en la película de DC Comics a través de su cuenta de Instagram.

Más y más estrellas se siguen sumando al proyecto de 'The Suicide Squad', a través de su cuenta de Instagram, Sylvester Stallone confirmó que formará parte del filme de Warner Bros. y DC Comics, dirigido por James Gunn.

Si bien no se dieron detalles de su personaje y en qué consistirá su papel, todo indica que este fue añadido de último momento por el director, pues de acuerdo a lo revelado por él mismo, comenzaron a trabajar juntos apenas el sábado 14 de noviembre.

Debido a esto, se cree que podría ser un simple cameo o algo que no afecte la estructura global en la trama de 'The Suicide Squad', tal vez como la voz de alguno de los personajes hechos por CGI. Si no hay más cambios en el calendario, la película se estrenará en cines a mediados de 2021.

Sylvester Stallone y James Gunn ya habían trabajado juntos

'The Suicide Squad' no es la primera vez que Sylvester Stallone y James Gunn trabajan juntos; ellos tuvieron su primer encuentro en 'Guardians of the Galaxy Vol.2' donde el actor interpretó al pirata espacial Stakar, quien por un momento puso en jaque a Yondu y Star-Lord.

Posteriormente nos enteramos que él fue uno de los miembros originales de los Guardianes y que buscaba reunir a su viejo equipo; aunque ya no se supo que pasó después ya que la tercera parte de la historia se retraso por los problemas entre el director y Disney.

Stakar Marvel

Hasta el momento no se ha revelado su Stallone volverá al MCU, aunque hay una buena posibilidad, pues James Gunn al final fue recontratado por el estudio, lo que aseguró que buena parte del elenco de las dos películas anteriores regrese para esta tercera entrega.

Lo único que se sabe de 'Guardians of the Galaxy Vol.3' es que el guión ya está completo y que se ubicará después de 'Thor: Love and Thunder', además de que giraría en torno a la búsqueda de la Gamora del pasado que sobrevivió al final de 'Avengers: Endgame'.

Con información de Instagram.