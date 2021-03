La decisión de no incluir a Pepe Lew Pew se habría tomado tiempo atrás, antes de la polémica



Tras la polémica generada en torno a la figura de Pepe Le Pew, la famosa caricatura de los Looney Tunes de Warner Bros. luego de ser ser señalada de promover el acoso y abuso sexual, se ha revelado que el personaje no aparecerá en la película ‘Space Jam 2: A New Legacy’ ni de futuros proyectos de Warner Bros.

De acuerdo a fuentes como The Hollywood Reporter y Deadline, aseguran que la decisión de eliminar a Pepe le Pew de la película ‘Space Jam 2: A New Legacy’ se tomó antes de que las acusaciones en su contra por parte de un columnista de The New York Times explotaran.

Looney Tunes character Pepé Le Pew will not be featured in 'Space Jam 2.' #THRNews pic.twitter.com/01sAwicRIW — The Hollywood Reporter (@THR) — The Hollywood Reporter (@THR) March 8, 2021

Supuestamente, habría una escena en ‘Space Jam 2: A New Legacy’ en donde Pepe Le Pew funge como cantinero quien comienza a coquetear con una mujer y a besarle el brazo; ella lo termina golpeando y echándole la bebida en la cara.

LeBron James, quien está presente junto a Bugs Bunny le preguntan por el paradero de Lola Bunny, Pepe Le Pew les indicaría donde está y revelaría que tiene una orden de restricción por parte de Penélope; es aquí donde Lebron le diría que no puede tocar a otros sin su consentimiento.

La decisión de eliminar a #PepeLePew de #SpaceJam2 se tomó 'hace un tiempo' según informan desde la producción del film. La escena eliminada de Pepe donde #LeBronJames le enseña sobre el consentimiento fue filmada, pero nunca completamente animada. 😳😳 pic.twitter.com/tOj1IgCXdx — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) March 8, 2021

La escena de Pepe Le Pew en ‘Space Jam 2’ habría sido filmada pero no animada

Según apuntan, la escena se rodó durante la dirección de Terence Nance, primer director a cargo de ‘Space Jam 2: A New Legacy’; sin embargo, cuando Malcolm D. Lee asumió la dirección, la escena fue descartada y ni siquiera alcanzó el proceso de animación.

Pese a que esta decisión se tomó con varios meses de antelación, la nula participación de Pepe Le Pew en la película recién se dio a conocer por lo que se ha tenido que aclarar que no tuvo nada que ver con las acusaciones sobre su promoción de acoso y abuso sexual.