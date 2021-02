Oscar 2021: 'Ya no estoy aquí' entre las finalistas a 'Mejor Película Extranjera'

‘Ya no estoy aquí’ se estrenó en 2019 en el Festival de Cine de Morelia luego bajo la señal de Netflix



A través de redes sociales, la cuenta oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), dio un listado de las películas finalistas para el Oscar 2021 y, entre ellas se encuentran 'Ya no estoy aquí' de Fernando Frías.

A través de Twitter se dio a conocer un comunicado de la ACADEMIA (AMPAS), responsable de los Oscar 2021 que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo , dio a conocer un listado de las películas finalistas para llevarse la estatuilla dorada a casa.

'Ya no estoy aquí' competirá por la categoría de Mejor Película Extranjera

En dicho listado para los Oscar 2021, se encuentran los finalistas a 9 categorías, destaca la película 'Ya no estoy aquí' de Fernando Frías, la cual compite a la categoría de Mejor Película Extranjera; misma que fue distribuida a través de la plataforma de Netflix .

La cinta de 'Ya no estoy aquí' se estrenó el pasado 2020 a través de Netflix, cinta que fue estrena en octubre del 2019 en el Festival internacional de Cine de Morelia y que desde ese mismo momento comenzó a llamar la atención tanto de los críticos como de grandes cineastas que comenzaron a apoyarla, tal y como ocurrió con Guillermo del Toro.

'Ya no estoy aquí' narra la historia de un joven llamado Ulises (Juan Daniel García Treviño) oriundo de Monterrey , Nuevo León pero que vive en un barrio marginado que crece con la guerra del narcotráfico y violencia a su alrededor.

Sin embargo, comienza a mostrar interés por un estilo llamado cumbia relajada que lo ayuda a sobrellevar sus problemas, mismos que se desatará cuando se vea envuelto en una riña que lo obligará a irse a Estados Unidos.

'Ya no estoy aquí' de Fernando Frías compite a Mejor Película Extrajera con grandes apuestas de países como Rusia, Dinamarca, Guatemala, República Checa, Francia, Rusia, Chile, Rumania y otros países que han destacado por sus obras cinematográficas reconocidas para los próximos Oscar 2021.

A continuación el listado completo de las cintas preseleccionadas para los Oscar 2021:

Película Documental

'All In: The Fight for Democracy'

'Boys State' 'Collective'

'Crip Camp'

'Dick Johnson Is Dead'

'Gunda'

'MLK/FBI'

'The Mole Agent'

'My Octopus Teacher'

'Notturno'

'The Painter and the Thief'

'76 Days'

'Time'

'The Truffle Hunters'

'Welcome to Chechnya'

Cortometraje Documental

'Abortion Helpline, This Is Lisa'

'Call Center Blues'

'Colette'

'A Concerto Is a Conversation'

'Do Not Split'

'Hunger Ward'

'Hysterical Girl'

'A Love Song for Latasha'

'The Speed Cubers'

'What Would Sophia Loren Do?'

Película Internacional

'Quo Vadis, Aida?' – Bosnia y Herzegovina

'The Mole Agent' – Chile

'Charlatan' – República Checa

'Another Round' – Dinamarca

'Two of Us' – Francia

'La Llorona' – Guatemala

'Better Days' – Hong Kong

'Sun Children' – Irán

'Night of the Kings' – Costa de Marfil

'Ya No Estoy Aquí' – México

'Hope' – Noruega

'Collective' – Rumania

'Dear Comrades!' – Rusia

'A Sun' – Taiwan

'The Man Who Sold His Skin' – Túnez

Maquillaje y Peinado

'Birds of Prey'

'Emma'

'The Glorias'

'Hillbilly Elegy'

'Jingle Jangle: A Christmas Journey'

'The Little Things'

'Ma Rainey’s Black Bottom'

'Mank'

'One Night in Miami…'

'Pinocchio'

Música (Score original)

'Ammonite'

'Blizzard of Souls'

'Da 5 Bloods'

'The Invisible Man'

'Jingle Jangle: A Christmas Journey'

'The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)'

'The Little Things'

'Mank'

'The Midnight Sky'

'Minari'

'Mulan'

'News of the World'

'Soul'

'Tenet'

'The Trial of the Chicago 7'

Mejor Canción

'Turntables' – 'All In: The Fight for Democracy'

'See What You’ve Done' – 'Belly of the Beast'

'Wuhan Flu' – 'Borat Subsequent Moviefilm'

'Husavik' – 'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga'

'Never Break' – 'Giving Voice'

'Make It Work' – 'Jingle Jangle: A Christmas Journey'

'Fight For You' – 'Judas and the Black Messiah'

'lo Sì (Seen)' – 'The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)'

'Rain Song' – 'Minari'

'Show Me Your Soul' – 'Mr. Soul!'

'Loyal Brave True' – 'Mulan'

'Free' – 'The One and Only Ivan'

'Speak Now' – 'One Night in Miami'

'Green' – 'Sound of Metal'

'Hear My Voice' – 'The Trial of the Chicago 7'

Cortometraje animado

'Burrow'

'Genius Loci'

'If Anything Happens I Love You'

'Kapaemahu'

'Opera'

'Out'

'The Snail and the Whale'

'To Gerard'

'Traces'

'Yes-People'

Cortometraje Live-Action

'Bittu'

'Da Yie'

'Feeling Through'

'The Human Voice'

'The Kicksled Choir'

'The Letter Room'

'The Present'

'Two Distant Strangers'

'The Van'

'White Eye'

Efectos Visuales

'Birds of Prey'

'Bloodshot'

'Love and Monsters'

'Mank'

'The Midnight Sky'

'Mulan'

'The One and Only Ivan'

'Soul'

'Tenet'

'Welcome to Chechnya'

