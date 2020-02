Parásitos cerraron con broche de oro la edición número 92 de los Premios Oscar.

La expectativa era alta, todos queríamos ver a Joaquin Phoenix levantar el Oscar por su espectacular trabajo en la película “Joker”, la cual logró 11 nominaciones en la edición 92 de los Premios Oscar, ¿Lo logró?

Sí, el actor puertorriqueño de origen estadounidense se llevó el reconocimiento a casa. Cabe señalar que el filme del maldito payaso se llevó dos Oscar en total.

Entre los filmes favoritos de la noche también se encontraba “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time…in Hollywood”.

La cinta estrella de la noche fue Parásitos al llevarse cuatro codiciadas estatuillas, pero ¿Qué actores, actrices, cineastas y películas fueron reconocidas?

Así quedó la lista de ganadores:

Mejor actor de reparto: Brad Pitt por Érase una vez

Mejor actriz de reparto: Laura Dern por Historia de un matrimonio

Mejor película de animación: Toy Story 4

Mejor corto de animación: Hair Love de Matthew A. Cherry

Mejor guión original: Bong Joon Ho y Han Jin Won por Parásitos

Mejor guión adaptado: Taika Waititi por Jojo Rabbit

Mejor corto de ficción: The Neighbor's Window

Mejor diseño de producción: Barbara Ling, por Érase una vez... en Hollywood

Mejor diseño de vestuario: Jaqueline Durran por Mujercitas

Mejor documental: American Factory de Julia Reichert y Steven Bognar

Mejor corto documental: Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl) de Carol Dysinger

Mejor película internacional: Parásitos

Mejor montaje de sonido: Donald Sylvester por Le Mans’66

Mejor mezcla de sonido: Mark Taylor y Stuart Wilson, por 1917

Mejor fotografía: Roger Deakins por 1917

Mejor montaje: Michael McCusker y Andrew Buckland por Le Mans'66

Mejor maquillaje y peluquería: Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker por El escándalo

Mejor banda sonora: Hildur Gudnadóttir por Joker

Mejor Canción: (I’m Gonna) Love Me Again (Elton John) - Rocketman

Mejor dirección: Bong Joon Ho, por Parásitos

Mejor actor principal: Joaquin Phoenix por Joker

Mejor actriz principal: Renee Zellweger por Judy

Mejor película: Parásitos