Wendy Guevara ya está en París, donde pasará 17 días ya que grabará una telenovela junto al actor argentino Julián Gil.

Esta será la primera telenovela de Wendy Guevara -de 30 años de edad- quien saltó a la fama tras participar en La Casa de los Famosos México.

Proyecto que ganó y por el que llamó la atención de Televisa, empresa que la fichó por 2 años, razón por las que cada vez es mas frecuente verla en televisión.

Wendy Guevara anda buscando traductor para su nuevo trabajo en París porque los idiomas no se le dan

A través de su canal oficial en YouTube, Wendy Guevara mostró cómo es el hotel donde se está hospedando en París, Francia.

Aunque la habitación es muy pequeña, Wendy Guevara aseguró sentirse cómoda y agradecida sobre todo porque estar en París es muy caro.

De esto se dio cuenta cuando hizo cuentas con su amigo y descubrió que su estancia por 16 días costará alrededor de 300 mil pesos.

Debido a que no debe preocuparse por pagar la cuenta, Wendy Guevara disfrutará al máximo, pero antes de salir a conquistar “la ciudad del amor”, se dio un tiempo para ver la televisión.

Sin embargo, al encenderla descubrió que los programas están en francés y ella no habla el idioma, lo que es un problema.

Wendy Guevara ya está en París, pero no le entiende nada a la TV de ahí

“¿Qué pasó aquí, güey? No entiendo ni madres. No mamen, ya me habían puesto aquí la aplicación (de Netflix)”

Wendy Guevara