Wendy Guevara a Alfredo Adame: “Yo no voy a hacer pedo”, dice tras felicitación por Día del Hombre

Alfredo Adame nuevamente está en la mira debido a que hace unos días, a través de su cuenta de Facebook, felicitó a Wendy Guevara en el Día del Hombre.

Publicación que generó molestia ya que Wendy Guevara se identifica como una chica trans por lo que Alfredo Adame lanzó un insulto transfóbico.

Tema que La Perdida prefiere dar por concluido ya que no permitirá que el polémico actor se cuelgue de su fama.

En un breve encuentro con la prensa, Wendy Guevara -de 31 años de edad- aseguró que no hará pedo por el insulto transfóbico de Alfredo Adame -de 66 años de edad-.

“No me da coraje ni nada, me da mucha risa porque con eso yo siempre he jugado”

Wendy Guevara le aclara a Alfredo Adame y a todos sus detractores que siempre se ha manejado como una chica trans; sin embargo, está feliz de su órgano reproductor masculino.

“Yo nunca en mi vida he dicho que soy una mujer, soy una chica transexual que tengo mi órgano reproductor masculino y tengo pechos que me puse obviamente porque puedo. No me ofende que digan feliz Día del hombre o que eres hombre o que nunca vas a ser una mujer. La gente me mandas mensajes raros y yo nunca he dicho que soy mujer”

Wendy Guevara