La nueva integrante del reality de MTV, Acapulco Shore, Jaylin Castellanos denunció haber sufrido discriminación en un bar

A través de su cuenta de Instagram la nueva integrante del reality de MTV, Acapulco Shore, Jaylin Castellanos denunció haber sufrido discriminación por ser transexual.

Y es que de acuerdo con la publicación de Jaylin Castellanos, la primera integrante Transexual en el programa, fue golpeada en un antro.

Además, Jaylin Castellanos dijo que durante la pelea varias personas se unieron para golpearla debido a que es una mujer transexual.

Denuncia de Jaylin Castellanos

De acuerdo con la declaración de Jaylin Castellanos, la cual fue reposteada por @lacomadritaOf2 en twitter, la joven se encontraba en una ‘Pool Party’.

“Estaba en una pool party, estaba en el baños y de repente llega una chava, me jaló el cabello, me empezó a insultar por ser mujer trans” Jaylin Castellanos

Debido a las agresiones tanto verbales como físicas Jaylin Castellanos denunció haber sido discriminada dentro de un bar de su comunidad.

“Como mujer trans me discriminaron, me aventaron…” Jaylin Castellanos

Y es que Jaylin Castellanos informó que asistió al bar gay debido a que la contactaron para hacer publicidad.

“Es un antro que se llama ‘super corriente’, me hablaron para hacerles publicidad” Jaylin Castellanos

Sin embargo, aunque ella era la invitada y fue agredida por otro cliente, el cual destacó era trasvesti, el personal de seguridad la sacó a ella y a su amiga.

“Es gente que no tiene educación, me sacó un hombre de seguridad arrastrando de las rodillas, me pegó” Jaylin Castellanos.

Esto explicó se debió a que ella se defendió de los golpes del otro cliente “Cuando yo lo golpeo, ahora sí todo el mundo saca y me quieren hacer cosas”.

Finalmente Jaylin Castellanos explicó que ella asistió al lugar porque quería apoyara su comunidad, y aclaró que no conocía a su agresor ni sus motivos.

“Es un antro gay, por supuesto que lo voy a aceptar porque es de mi comunidad, pero no se me hace justo (...) una chica travesti me empieza a buscar pleito cuando yo no la conozco, no nada”. Jaylin Castellanos.