¿Shanik Berman cree que exorcizaron a Mitzy y por eso ahora ya no es gay? Fue callada en pleno programa en vivo al considerar que estaba realizando comentarios homofóbicos.

Gran polémica se ha generado luego de que Mitzy -de 69 años de edad- reveló que había dejado se ser gay y que ahora se dedicaba a seguir las enseñanzas de Cristo.

Estas declaraciones le generaron a José García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy, una serie de críticas en las redes sociales.

En pleno programa Hoy, Shanik Berman -de 65 años de edad- intentó replicar las declaraciones de Mitzi, pero terminó siendo criticada por sus compañeros de Hoy.

Y es que los conductores de Hoy no dudaron en callar a Shanik Berman al considerar que sus comentarios eran homofóbicos.

Mitzi es considerado uno de los mejores diseñadores de modas en el medio del espectáculo mexicano.

Sin embargo, su nombre se convirtió en tendencia luego de que en una entrevista para una revista del medio del espectáculo, declaró que había dejado de ser gay hace unos años.

Sus declaraciones generaron gran polémica y es que la orientación sexual no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana.

Tras las críticas que recibió en las redes sociales, Mitzi concedió una entrevista en el programa Hoy donde reafirmó sus declaraciones.

Mitzi destacó que desde que se convirtió al cristianismo dejó todos los excesos atrás y que cambió de orientación sexual.

“Hoy estoy dedicado a la congregación, a predicar el evangelio, me volví cristiano, dejé todo. Si lo quieren creer que bueno, si no, no es problema mío”

En la entrevista, Mitzi dejó en claro que no le importa lo que digan de él pues hasta Carmen Salinas que era su amiga se burló de él.

“La gente se burla, se ríen, piensan que me ofenden, pero no. Si Carmen Salinas que era mi amiga, me dijo ‘ay mijito si no es gripa para que’ y se burlaba, pero hoy soy feliz”

Mitzi