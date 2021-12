¿Quién es Regina Voce? La drag mexicana que participa en Queen of the Universe, el nuevo reality show que busca a la drag queen con mayor talento vocal.

Regina Voce estuvo como invitada especial con ‘Pepe y Teo’ quienes entrevistaron a la representante mexicana del nuevo show internacional Queen of the Universe.

A continuación te contamos todos los detalles.

Regina Voce (@reginavocedrag - Instagram)

¿Quién es Regina Voce?

Regina Voce es una drag queen mexicana de 40 años, quien desde inició su carrera profesional a los 11 años.

Regina Voce (@reginavocedrag - Instagram)

‘He hecho circo, maroma y teatro, literalmente’, expresó Regina Voce, quien participó en el espectáculo ‘Cirque du soleil’ en 65 países del mundo.

En México, Regina Voce ha hecho teatro desde los 17 años y se ha presentado en las obras:

Jesucristo súper estrella

Los Miserables

Violinista en el tejado

Rock of Ages

Canciones para un mundo nuevo

MentiDrags

‘Siempre buscando más allá de lo que ven mis ojos en nuestro país. A pesar de que es un país hermoso y yo amo con toda mi alma, afuera también hacen cosas bien padres’ Regina Voce

La drag mexicana, Regina Voce, ha trabajado como actriz de doblaje y también ha colaborado en televisión.

Además, Regina Voce tiene grandes talentos en el ámbito del maquillaje, expresión corporal y ballet contemporáneo.

Regina Voce (@reginavocedrag - Instagram)

‘Soy actriz, cantante y bailarina muy entrenada en todas las disciplinas’ Regina Voce

La participación de Regina Voce en Queen of the Universe

Durante entrevista con ‘Pepe y Teo’, Regina Voce, la drag queen mexicana, compartió su experiencia participando en el reality show Queen of the Universe.

Regina Voce dijo que estar en el escenario de Queen of the Universe fue muy imponente y contó cómo se sintió durante su presentación.

‘Creo que el momento más importante para mí fue cuando Graham Norton dijo: ‘Por Ciudad de México, Regina Voce’; no mames me hice pipi y popo’ Regina Voce

Asimismo, la drag que representará a México en Queen of the Universe mencionó que está muy orgullosa de representar a su país en la competencia.

‘No hay sueño cumplido, no hay anhelo soñado y si no se acciona para lograrlo’ Regina Voce

Por otro lado, Regina Voce expresó que busca que a nivel internacional México sea ‘visto de otra manera’ y también el arte drag ‘que vean cuanto talento hay’, apuntó.

Regina aplaudió que cada día hayan más drags en México y se declaró fan de ‘ La Más Draga ’.

‘Ojalá que se preparen un montón, porque si quieren hacer cosas como esto, deben estar mucho muy preparadas’, destacó Regina Voce.

La Más Draga (Tomada de video)

¿Qué es Queen of the Universe?

Queen of the Universe, es un nuevo reality show de competencia de canto de Drag Queens producido por World of Wonder.

Queen of the Universe (@reginavocedrag - Instagram)

El programa Queen of the Universe se transmitirá en streaming en la plataforma Paramount+.

Queen of the Universe tendrá 14 ‘reinas del mundo’ que competirán por el título ‘Reina del Universo’ y por más de 5 millones de pesos.