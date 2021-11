¿Qué es la antrosexualidad? Se trata de una identidad sexual poco conocida y que muchas veces se llega a confundir con algunas parecidas.

En términos simples, la antrosexualidad refiere a las personas que desconocen su orientación sexual o no se identifican con ninguna identidad como tal, sea heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera.

Por ello el antrosexual no se define como perteneciente a ninguno de estos grupos, pues no se siente parte integral de alguno de ellos por no compartir características al 100%.

Antrosexualidad (@mitskenn)

Quien experimenta la antrosexualidad esta en una constante búsqueda por su identidad, pudiendo establecer vínculos afectivos sin problema con personas de cualquier género.

Hay que señalar que en la antrosexualidad se busca primero una relación de afecto más que sexual, si bien el interés sexual no está negado por completo, este es lo menos importante.

La antrosexualidad es sumamente desconocida, incluso entre la población LGBT, de ahí que se tengan tan poca información sobre la misma.

La antrosexualidad no es lo mismo que pansexualidad o género fluido

Algo a señalar es que aunque suenen similares, la antrosexualidad no es igual a la pansexualidad o al género fluido, teniendo pequeñas; pero significativas diferencias.

Si bien tanto en la pansexualidad como en la antrosexualidad se puede sentir atracción por personas de diversas identidades y géneros; el pansexual está consciente de su orientación, mientras que el antrosexual la va moldeando.

Asimismo en la pansexualidad existe el talante físico sexual como parte importante de una relación; mientras que en la antrosexualidad esto no es vital, como mencionamos anteriormente.

Antrosexualidad (@ColectivxLGBTI)

De hecho algunos señalan que la antrosexualidad está más cercana a la sapiosexualidad, donde el interés sexual físico es reemplazado por uno hacia el intelecto de las personas.

Asimismo los antrosexuales no necesariamente son de género fluido; es decir que se identifiquen como hombre o mujer de manera indistinta.

Pueden tener un género bien definido y no fluir hacía el otro en toda su vida; lo que cambia es su orientación sexual, la cual nunca se amolda a un sólo estadio.