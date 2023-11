Dos mujeres de la población LGBT denunciaron que fueron golpeadas y sometidas por varios policías de Monterrey, Nuevo León durante un operativo de alcoholímetro.

A través de un video, las mujeres LGBT compartieron su experiencia y acompañaron sus denuncias con imágenes de las lesiones provocadas por los policías de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey.

Asimismo, llamaron al alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas a intervenir en el caso para que puedan obtener medidas de protección, así como acceso a la justicia.

De acuerdo con las mujeres, quienes serían pareja, fueron detenidas en un operativo de alcoholímetro donde se les practicó la prueba.

Al dar positivo, ambas comenzaron a llamar a sus familiares debido a que el vehículo les sería retirado; sin embargo, los policías comenzaron a forcejear con una de ellas, quien fue identificada como Andrea.

La tomaron del brazo para que dejara de hacer su llamada mientras que le decían que no la iban a esperar; producto del forcejeo, la mujer parte de la población LGBT terminó con muchos moretones en los brazos.

Su pareja, una mujer con cabello corto, pidió que no la maltrataran y al ver que las palabras no eran suficientes, metió su brazo para evitar que la lastimaran.

En ese momento, entre 5 y 6 elementos de la policía de Monterrey la sometieron y la golpearon mientras que a su pareja la pusieron sobre el piso de la camioneta, también sometida.

“A partir de que puse mi brazo para que no la maltrataran, entre 6 personas si no me equivoco, entre 6 elementos me agarraron, me sometieron y a ella también. A ella la subieron a la camioneta de la policía, en el piso de la camioneta, sometida”

Ambas mujeres intentaron documentar las agresiones que sufrieron por parte de los policías; sin embargo, los elementos les quitaron los celulares para borrar los videos que lograron grabar.

Asimismo, un hombre que grabó las acciones violentas de los policías fue golpeado y amenazado para eliminar los videos, denunciaron las mujeres LGBT.

En un video que circula en redes sociales donde aparecen 2 mujeres de la población LGBT, una de ellas habla de las agresiones y golpes que recibieron de policías de tránsito.

De acuerdo con la denunciante, entre 5 y 6 elementos de la policía de Monterrey la tiraron al piso para patearla en las costillas y la cara cuando intentó evitar que maltrataran a su pareja.

“A mí me agarraron entre estas 5, 6 personas. Me tiraron al piso, me agarraron del cabello, me patearon en las costillas, me patearon en la cara, me dieron puñetazos en la cara. Nos golpearon de todas las maneras posibles”

Mujer que denuncia agresión