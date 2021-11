Kal Penn revela que es gay y anuncia que está comprometido, el actor habló por primera abiertamente sobre sus preferencias sexuales en una entrevista para la revista People.

En el marco de que salga a la venta este martes su libro de vivencias, You Can’t Be Serious, Kal Penn habló para la revista estadounidense sobre la relación homosexual que mantiene desde hace once años.

Durante la entrevista, el actor dijo que descubrió su sexualidad “relativamente tarde en la vida”, pero que afortunadamente ha tenido la “suerte” de ser apoyado por su familia y amigos.

“Siempre he sido muy sincero con todas las personas con las que he interactuado personalmente” , expresó Kal Penn al hablar sobre sus homosexualidad, asimismo se dijo emocionado de compartir con el público su relación con Josh.

El actor, Kal Penn dijo que el hablar por primera vez de este tema era porque quería ser transparente, lo que también los lectores verán en su libro.

Asimismo, Kal Penn aseguró que el objetivo de haber escrito You Can’t Be Serious era retratar su vida tal y como era en realidad. “Espero que haga reír y sonreír a la gente”, indicó el actor.

¿Quién es Kal Penn?

¿Quién es Kal Penn? El actor de ascendia indu, nació en Nueva Jersey el 23 de abril de 1977, con 44 años a logrado forjar una exitosa carrera en la industria cinematográfica y en la televisión estadunidense en donde ha ganado gran popularidad.

Desde muy joven Kal Penn se inclinó por las artes y la actuación, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad de California, en Los Ángeles, logrando especializarse en doblaje de cine y sociología.

Su trabajo en la televisión es lo que le ha valido su reconocimiento tras haber participado en las exitosas series de televisión como Dr. House, How I Met You Mother, 24 y Designated Survivor.

Kal Penn en Dr. Hause (FOX)