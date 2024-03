Se reveló que Wendy Guevara se convirtió en embajadora de MAC, pero otra influencer trans salió a decir que “no fue la primera”, situación que solo la llevó a una ola de hate.

El 12 de marzo, se viralizó la noticia de que Wendy Guevara -de 30 años de edad- trabajó con la marca de maquillaje MAC, lo que la convirtió en embajadora.

Sin embargo, esto llevó a que la influencer Elvira Ramírez, saliera a desmentir que Wendy Guevara “no fue” la primera mujer trans en trabajar con la marca, sino ella.

Asimismo, detalló que a ella le costó mucho hacer su transición a mujer “perdí muchísimos seguidores”, situación muy distinta a la que Wendy Guevara pasó porque solo “le aplaudieron”.

Elvira Ramírez, influencer trans, se ataca porque Wendy Guevara “no fue la primera” en colaborar con MAC

Tan pronto como se comenzaron a viralizar noticias donde se apuntaba que Wendy Guevara logró ser “la primera mujer trans” embajadora de MAC, una influencer trans salió a negarlo.

Por medio de un tweet, Elvira Ramírez -de 23 años de edad- replicó una noticia, externando su molestia a que nombre a Wendy Guevara como la primera mujer trans embajadora de MAC.

“Mmmmm, no. Ya había otras antes”. Elvira Ramírez, influencer.

Elvira Ramírez niega que Wendy Guevara sea la primera embajadora trans de MAC. (@elvirarelv / Twitter)

Luego de ello, Elvira Ramírez procedió a evidenciar en su cuenta de Instagram, que fue en 2017 que ella se convirtió en la imagen de MAC, ya como una mujer trans.

Según la evidencia de la influencer trans, promocionó una base de maquillaje en 2020, mientras que en 2017 fueron unos labiales.

Elvira Ramírez evidencia que ella es la primera embajadora trans de MAC. (@elvirarelv)

Elvira Ramírez no solo externó con evidencia su molestia al cómo ven a Wendy Guevara, sino que cuando ella fue embajadora de MAC, “nadie me aplaudió ni me hizo fiesta por ello”.

“Aquí sí me pongo de metiche porque habemos quiénes ya le dimos vueltas al asunto y nadie nos aplaudió ni nos hizo fiesta por ello”. Elvira Ramírez, influencer.

Elvira Ramírez fomenta discurso de odio contra Wendy Guevara. (@elvirarelv)

Asimismo, replicó una historia de Instagram, donde la etiquetaron apuntando que “Wendy Guevara no representa a las mujeres trans y no es la realidad de otras mujeres trans”.

El testimonio aseguró que no buscaba echarle “hate” a Wendy Guevara, simplemente que ella no visibiliza lo que mujeres trans viven realmente.

“No es hate, solo que como mujeres trans y como comunidad se busca visibilizar lo que somos y en ocasiones como en esta, la presencia de una influencer tan conocida influye en como perciben a las demás personas”. Elvira Ramírez, influencer.

Elvira Ramírez fomenta discurso de odio contra Wendy Guevara. (@elvirarelv)

Por su parte, Elvira Ramírez decidió grabar una historia en Instagram, externando que no es envidia hacia Wendy Guevara, sino que a ella sí le costó trabajo transicionar, ser aceptada, porque lo que ahora “se les hace fiesta”.

“No es envidia, al contrario, creo que cuando una gana, ganamos todas (...) cuando yo transicioné, ser trans no era cool, o sea, cuando yo transicioné a mí no se me aplaudió, yo perdí muchísimos seguidores, muchísimo apoyo de gente a la cual no le cayó en gracia. Hoy en día se les hace fiesta, pero porque definitivamente no son mujeres que desafían el status quos y que siguen fomentando discursos de odio, del cual muchos se agarran para seguirnos violentando”. Elvira Ramírez, influencer.

Elvira Ramírez da su opinión sobre la imagen de Wendy Guevara para la población trans. (@elvirarelv)

Elvira Ramírez fue clara diciendo que Wendy Guevara “no reconoce a personas” que han estado antes que ella.

Elvira Ramírez quiso funar a Wendy Guevara por su trabajo con MAC, pero solo terminó con lluvia de hate

Elvira Ramírez externó que Wendy Guevara no fue la primer mujer trans en trabajar con MAC, pero esto solo le provocó una ola de hate que no se detiene.

La forma en que la influencer trans se expresó sobre los logros de Wendy Guevara, donde pareciese que quisiera que le hubiera costado trabajo -como a ella- en ser reconocida como mujer, llevó a hate por doquiera.

“Deja de querer figurar y demeritar las cosas de los demás. Porque siempre tienen que buscar resaltar? Tienes razón, faltó especificar ' mujer trans, famosa y querida’. Ay que hueva las trans que empiezan con el ‘yo fui primero’, ‘yo soy más’, por algo tu nombre ya no suena y que bueno”. Usuarios de redes sociales.

Llueve hate a Elvira Ramírez por su discurso contra Wendy Guevara en MAC. (Usuario de Instagram / Captura de pantalla)

Llueve hate a Elvira Ramírez por su discurso contra Wendy Guevara en MAC. (Usuarios de Twitter / Captura de pantalla)

Hasta el momento, Wendy Guevara no se ha posicionado sobre lo que Elvira Ramírez ha dicho sobre su representación.