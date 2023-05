A través de un video, empleado de tienda Miniso denuncia agresión homofóbica: “¿Eres niño?” le preguntaron clientes al momento en que hacía una transmisión en vivo para TikTok.

Nuevamente en redes sociales se ha hecho viral una nueva denuncia de agresión homofóbica, ahora dentro de una tienda Miniso.

Los acontecimietos han generado debate en redes sociales débito al temple que demostró tener el agredido, pues en ella resalta que en pleno 2023 aún se sufre de la homofobia.

“¿Eres niño?”: Así es víctima de agresión homofóbica en tienda Miniso

A través de un video viral en TikTok, el usuario identificado como Aldo Galindo y empleado de una tienda Miniso evidencio la agresión homofóbica que vivió durante su jornada laboral.

Luego de que una pareja de adultos mayores le preguntaran sin ver el grado de incomodidad: ”¿Eres niño?”

Esto en referencia al maquillaje que portaba el empleado de la tienda Miniso, mostrando su homofobia por esto.

A lo que al comienzo del video se puede escuchar entre la plática de los señores “ puerco y puerca, marrana y cerdo” frase que termina en risas.

Momento en el que el empleado de la tienda Miniso comienza a grabar y pese a que la señora le pregunta ¿qué estás viendo en el celular?, a lo que responde “estoy en un en vivo” la pareja siguió con la agresión homofóbica.

“¿Eres niño?”, le pregunta el señor, -este sí- responde, “pero te disfrazaste”, -ehh no-, “si te equivocaste”, -bueno es maquillaje-, “por eso”.

Aunque ahí no acabó todo, luego de que el señor le dijera: “a poco eres gay, no te da pena, no es algo normal, unos se hacen y otros nacen, pero tú naciste”.

Ante esto el nerviosismo del empleado de la tienda Miniso se hizo más evidente por lo que ante la insistencia a la pregunta de qué de que si nació siendo gay, se puede escuchar al joven “no, no creó que uno pueda nacer así, -se hacen, insiste el señor-, probablemente si”.

En redes lamentan agresión homofóbica en tienda Miniso, pero aplauden el temple del empleado

Ante la lamentable agresión homofóbica en tienda Miniso, en redes sociales lamentaron los hechos, sin embargo los aplausos se los llevó el empleado y agredido.

Luego de que se pueda leer en comentarios: “mis respetos, super profesional mantuviste tu postura”.

“Eres un ejemplo nunca perdiste el control ante tal provocación”, “sin importar que eran unos viejitos, es obvio que saben de lo que hablaba, su homofobia es más que evidente”.

Asimismo, en la descripción del video, el empleado de la tienda Miniso confesó que entró en shock, pues jamás había vivido una agresión homofóbica.