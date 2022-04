En Ciudad de México (CDMX), una pareja gay acusó que policías los golpearon y extorsionaron por besarse en un parque de la colonia Roma Sur.

La denuncia se hizo a través de redes sociales, donde la pareja gay detalló las agresiones físicas y el discurso homofóbico que recibieron de los policías de CDMX, para justificar su abuso.

El relato de la pareja gay generó indignación entre los internautas que han exigido a las autoridades de CDMX castigar a los policías involucrados.

Fue la madrugada del 7 de abril cuando Amaro Bautista denunció en Twitter el caso de brutalidad policial que vivió “en la ciudad más LGBTIQfriendly de México”:

Amaro Bautista comentó que previo a la agresión, los policías estuvieron persiguiéndolos, situación que les provocó miedo y los hizo correr.

Eso marcó el inicio de la agresión policiaca que sufrió la pareja gay en una de las colonias más populares de Ciudad de México:

Los golpes y el discurso homofóbico no fue lo único que padecieron. Amaro Bautista comentó que los policías sólo los dejaron irse hasta que les dieron algo de valor:

Pese a la terrible experiencia que vivió, Amaro Bautista aseguró que seguirá besando a sus parejas en la calle, aunque eso le recuerde una amenazante frase que le dijo uno de los policías:

“Rabia, enojo y miedo; afortunadamente sólo me duelen levemente las costillas pero quizá pudo haber llegado a más. No fue así. Lo que sé es que ahora no dejaré de besarme en las calles de esta ciudad llena de policías homofóbicos. Los cuáles todavía se atrevieron a decir: 'Otro les hubiera tirado un balazo'. Y eso me deja con miedo pero tmb con fuerza para seguir siendo un jotx visible, un jotx que no dejará de besarse con todos lxs jotas que me cautiven en las calles de esta ciudad.

Amaro Bautista, usuario de Twitter