Una de las preguntas que más se han hecho los aficionados del Real Madrid en las últimas semanas es si Zinedine Zidane seguirá como entrenador del equipo para la próxima temporada, y ha sido el propio estratega francés quien ha hablado al respecto.

En conferencia de prensa, la última de la temporada, previo al duelo decisivo ante el Villarreal , Zinedine Zidane evitó hablar sobre su futuro en el Real Madrid, pero lo que sí dejó claro es que el equipo puede mejorar sin él en el banquillo.

Pese a que en todo momento evitó hablar de su futuro, pues señaló que lo importante es el partido de mañana, Zidane siguió dando pistas de una posible despedida, al menos así sonó al hablar de sus jugadores.

El francés señaló que quiere mucho a sus futbolistas, a quienes agradeció por la temporada que han hecho pese a las complicaciones de las lesiones y el Covid-19.

“Quiero muchísimo a mis jugadores, ellos en el campo me han salvado, lo han dado todo. Siempre les estaré muy agradecido. Que piensen eso es muy bonito como entrenador (...) Lo han dado todo de principio a final, con dificultades, con COVID y lesiones. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, soy muy crítico conmigo mismo. Soy un ganador, no me gusta perder. Yo en mi vida doy todo para ganar, esto es el ADN del Real Madrid”.

Zinedine Zidane. DT Real Madrid