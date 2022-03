Luis Roberto Alves ‘Zague’ cuestionó a Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, el tema de la credencialización en las “barras bravas” del futbol mexicano.

El exfutbolista del Club América y la Selección de futbol de México considera que esa medida no es suficiente para contener a los famosos “grupos de animación”.

“Ya se ha hecho varias veces eso. Vamos a identificarlos con un carnet, pero estamos en un país, hay que ser honestos, vas a Santo Domingo y te hacen una credencial falsa ”, cuestionó el histórico exdelantero.

Asimismo, calificó de inexplicable que estos grupos sigan entrando con facilidad a los estadios del futbol mexicano.

“¿Por qué no desaparecer, como ustedes dicen no sé por qué, a los grupos de animación? Hay que decir las cosas como son… Son barras. Luego no saben ni quién juega y entran borrachos o drogados”, sentenció Zague en TV Azteca.

Barra de Chivas. (AGUSTIN CUEVAS / Mexsport)

Equipos de la Liga MX tienen prohibido financiar a las “Barras Bravas”

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, reafirmó en TV Azteca lo dicho en la conferencia de prensa junto a Yon de Luisa, después de los actos violentos suscitados en el juego Querétaro vs Atlas:

“Se les prohibe a los clubes financiar en cualquier modalidad a los ‘grupos de animación. Habría sanción inmediata de veto al estadio”, confirmó.

Es sabido que los clubes de la Liga MX tienen una estrecha relación con las “Barras Bravas”, por lo cual, la iniciativa impuesta por las autoridades del futbol mexicano.

Querétaro contra Atlas (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial/Cuartoscuro)

Fan ID, ¿la solución para controlar a las barras?

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dieron a conocer que para el próximo año todos los equipos deberán trabajar con la modalidad del Fan ID.

El Fan ID es un documento digital o impreso, que tendrá los datos del asistente para poder ingresar a los estadios . La FMF y Liga MX tendrán el control de éstos y acceso a la información de los asistentes.

“Es una tecnología que no le va a costar a los clubes, todo el mantenimiento será dentro de la FMF y Liga MX. Tendrá un costos normal de la captura de datos y lo podrán hacer desde su teléfono o computadora”, declaró De Luisa.