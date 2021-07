México.- La vida de Yusra Mardini ha estado marcada por las adversidades, como el huir de su país por la guerra.

Pese a ello, funge como abanderada del equipo olímpico de refugiados de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Hace seis años, es decir, en el 2015, la casa de Yusra Mardini en Siria quedó prácticamente en ruinas, por ende, tuvo que buscar refugio en otra latitud.

Junto a su hermana Sarah, la abanderada del equipo olímpico de refugiados, y otras 18 personas , partieron rumbo a Grecia en una embarcación para siete tripulantes.

Cuando apenas llevaban unos minutos del viaje, el motor del bote falló. Por ende, Yusra y Sarah, ambas nadadoras, tuvieron que ayudar a 18 personas , a las cuales salvaron de morir ahogadas.

Después de tres horas, toda la tripulación consiguió llegar a las costas de Lesbos. Sin embargo, a esas alturas Yusra Mardini y su hermana presentaban síntomas de hipotermia .

“Había gente que no sabía nadar. No iba a quedarme sentada y a quejarme de que me iba a ahogar. Si me iba a ahogar, al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí y de mi hermana”

Yusra Mardini