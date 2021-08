Yulimar Rojas rompe récord mundial en triple salto femenino

La atleta Yulimar Rojas rompió el récord mundial en triple salto femenino logrando así obtener la medalla de oro para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Yulimar Rojas alcanzó a romper el récord mundial y olímpico en su último intento con un salto de 15.67 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El récord mundial se estableció en 1995 por la ucraniana Inessa Kravets quien logró un salto triple de 15.50 metros.

En su cuenta de Twitter, Yulimar Rojas dedicó su victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio a su país, Venezuela .

“Estoy feliz, estoy emocionada, estoy que no me lo creo. Es un momento único y no sé cómo describirlo”

Yulimar Rojas, atleta