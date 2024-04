El jugador de Club Chivas, Pocho Guzmán, está atravesando por un problema legal y se acaba de revelar la razón por la que no ha jugado con el equipo rojiblanco.

El bajo rendimiento que ha demostrado Pocho Guzmán últimamente se debe a un problema legal que lo está afectando tanto en su carrera profesional como en su vida personal.

El mediocampista del Club Chivas no podrá aprovechar el cierre del Clausura 2024 de la Liga MX pues está enfrentado un tema legal muy delicado dentro de su familia y aquí te decimos de qué se trata.

Pocho Guzmán de Club Chivas enfrenta una demanda de paternidad

Acaban de revelar que el jugador Pocho Guzmán está teniendo un bajo rendimiento debido a una demanda de paternidad y por esta razón no ha podido jugar al cien por ciento en Club Chivas.

Pocho Guzmán comenzó una excelente temporada en el Clausura 2024 de la Liga MX con seis anotaciones y una asistencia. Sin embargo, su nivel de juego fue decayendo pues el rojiblanco está enfrentando una demanda de paternidad.

Ahora que ya sabe la razón por la que el Pocho Guzmán no está jugando como debería en el Rebaño Sagrado, tiene mucho sentido ver estos altibajos en su carrera ya que un problema legal tan serio como este puede traerle consecuencias muy graves.

Por el momento es lo único que se sabe ya que el mediocampista de 29 años no ha dicho nada al respecto ni tampoco el entrenador de Chivas, Fernando Gago.

Pocho Guzmán ya había revelado que tenía problemas personales

Pocho Guzmán, de Club Chivas, reveló hace dos meses en un canal de YouTube llamado Los Broudys que había bajado su rendimiento porque estaba teniendo problemas personales y esto fue lo que dijo:

“Tengo unos problemas personales que no he solucionado que quieras o no inconscientemente te empiezan a desviar de que estés concentrado en el futbol al cien por ciento” expresó Pocho Guzmán.

También dijo que la temporada pasada le fue muy bien ya que no tenía ningún problema pero ahora que sí está pasando por un momento difícil es inevitable el desgaste.

Por último, Pocho Guzmán le mandó un mensaje a los chivahermanos en el cual les dijo que trabajará en él y que conseguirán ese campeonato.