Desde hace unos días se ha hablado mucho sobre la posible salida de Fernando Gago de Chivas para llegar a Boca Juniors, uno de los equipos más grandes del futbol de Argentina.

Sin embargo, el propio Fernando Gago, en la previa del Chivas vs Atlas, aseguró que no ha tenido ningún contacto con Boca Juniors.

“No me contactó nadie (de Boca Juniors), no se de donde salió esa información, yo no tuve contacto con nadie de ningún club y lo digo acá porque se generó el rumor muy fuerte y no ha pasado, lo vuelvo a repetir, ni conmigo ni mi entorno, nadie se comunicó de nada”, dijo Fernando Gago en entrevista con Telemundo.

“Todo puede pasar en el futbol, hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede que yo no esté más, puede ser que esté siete años acá, yo siempre vivo el hoy. Soy muy claro con lo que pretendo, soy muy claro con el club y tengo comunicación constante, las cosas son muy claras y no sé por qué se instaló este rumor. Yo tengo contrato con el club, no hubo ofrecimiento de nadie”, concluyó.

Ya se sabe por qué Fernando Gago negó contacto con Boca Juniors

Después de que Fernando Gago negara contacto con la directiva de Boca Juniors, el periodista César Luis Merlo explicó la situación legal de aún entrenador de Chivas.

“Hay algo que se llama instrumentación. La instrumentación es que Boca Juniors le envíe el dinero a Fernando Gago de su cláusula de rescisión de Chivas a su cuenta personal. Porque el que la tiene que pagar es el propio Gago, más allá de que el dinero sale de las arcas de Boca Juniors”, inició.

“Y eso tarda, tiene que haber un marco legal, un abogado, que lo hay por parte de Fernando Gago, y un abogado por parte de Chivas. Se redacta un contrato en el cuál se especifica que Fernando Gago pagó su cláusula de rescisión y con eso queda extinguido el vínculo”, agregó en su canal de Youtube.

Revelan cuándo se va Fernando Gago de Chivas para llegar a Boca Juniors

En el mismo video, César Luis Merlo también habló de la posible fecha en que Fernando Gago se irá de Chivas para firmar contrato con Boca Juniors.

“Estas negociaciones tardan mucho. Entiendo que Boca Juniors tiene la premura y la necesidad de tener a Fernando Gago el lunes para que empiece a entrenar lo antes posible”.

“Yo creo que, por mi experiencia, puede durar tres o cuatro o cinco o hasta seis o siete días en que se instrumente la cláusula de salida”.