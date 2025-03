El Chino Huerta y el Anderlecht visitan al Westerlo en la Jornada 29 de la Liga de Bélgica; te compartimos a qué hora y dónde ver el partido.

El partido de la Jornada 29 de la Liga de Bélgica, Westerlo vs Anderlecht, es vital para el equipo del Chino Huerta que busca llegar en la mejor posición posible a los Playoffs.

Westerlo vs Anderlecht: ¿A qué hora ver al Chino Huerta en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta visita este domingo 9 de marzo al Westerlo en partido de la Jornada 29 de la Liga de Bélgica, que se jugará a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México.

Westerlo vs Anderlecht es uno de los cuatro partidos programados por la Liga de Bélgica, este domingo 9 de marzo en la Jornada 29.

Westerlo vs Anderlecht: ¿Dónde ver el partido del Chino Huerta en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta continúa su aventura en la Liga de Bélgica con el Anderlecht, enfrentando en partido de la Jornada 29 al Westerlo.

El partido Westerlo vs Anderlecht de la Jornada 29 de la Liga de Bélgica no será transmitido en México, por lo que esta vez no se podrá ver al Chino Huerta en acción.

Partido: Westerlo vs Anderlecht

Fecha: Domingo 9 de marzo de 2025

Horario: 09:00 am, tiempo del centro de México

Sede: Het Kuipje

Transmisión: Sin transmisión

¿Cómo llega el Anderlecht del Chino Huerta al partido de la Jornada 29 de la Liga de Bélgica?

El Anderlecht del Chino Huerta derrotó en la Jornada 29 de la Liga de Bélgica al Standard de Lieja, puntos con los que se afianzó en la cuarta posición del torneo.

El Chino Huerta y su equipo, el Anderlecht, suman 48 puntos en la cuarta posición de la Liga de Bélgica.

Con una jornada por disputar, el Anderlecht del Chino Huerta ya aseguró su lugar en los Playoffs por el campeonato de la Liga de Bélgica.

El Westerlo, rival del Anderlecht tiene otra batalla muy diferente a la del equipo del Chino Huerta, ya que con 31 puntos, si la temporada de la Liga de Bélgica terminara ahora, jugaría los Playoffs para evitar el descenso.