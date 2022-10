Wanda Nara y el futbolista, Mauro Icardi siguen en el ojo del huracán a pesar de que recientemente anunciaron su separación.

Esta vez, hay una tercera persona involucrada y se trata de Elián Ángel Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, es un cantante y compositor argentino.

Wanda Nara, anunció hace poco su separación de Mauro Icardi y hace unos días participó en un sensual video musical del cantante L-Gante.

No obstante, los rumores comenzaron, pues en el video ambos aparecen juntos en una cama y medios revelaron fotografías done aparecen juntos, además el cantante aseguró que se estaban conociendo: “Nos estamos conociendo”, dijo para La Noche de Mirtha Legrand.

Si bien, no hay nada confimado, la realidad es que la polémica vuelve a envolver a ambos, pues incluso había rumores de una posible reconciliación entre Nara e Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi anunciaron su separación

Wanda Nara anunció que su matrimonio con Mauro Icardi llegaba a su fin.Cabe recordar, que la polémica pareja había protagonizado varios escándalos.

Hace Mauro Icardi le habría sido infiel a Wanda Nara con Eugenia China Suárez.

Después de la primera polémica publicación de Wanda Nara, esta dejó de seguir en Instagram a Mauro Icardi y a la propia Eugenia China Suárez.

Tiempo después se reconciliaron y Wanda Nara reveló que Icardi se hubiera retirado si ella no lo perdonaba.

“Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del futbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Yo confío en Mauro ciegamente si no fuera así no podría seguir con él”.

