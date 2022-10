Lionel Messi hizo un impresionante doblete en el partido entre el Paris Saint Germain y el Maccabi Haifa.

Y es que, el astro argentino, Lionel Messi puso la ventaja para su equipo desde los primeros minutos.

Tras un despeje de Kylian Mbappé, el esférico quedó en los pies de Messi quien mandó la pelota al ángulo que estaba más lejos del arquero rival.

Una auténtica obra de arte en los pies del argentino, quien acumula ya 11 goles y 10 asistencias en lo que va de la temporada con el cuadro parisino.

No obstante, volvió a anotar otro tanto poco antes de que terminara el primer tiempo, dejando en claro el nivel que tiene.

El Paris Saint Germain arrasó y venció 7-2 al Maccabi Haifa, con un doblete de Lionel Messi , otro doblete de Mbappé, un tanto de Neymar , otro gol de Goldberg y uno de Soler.

Lionel Messi en el Paris Saint Germain

Lionel Messi está viviendo una buena temporada en el Paris Saint Germain, pues uno de sus objetivos es llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022.

Además, hace poco la revista inglesa Four Four Two lo puso en primer lugar de la lista de los mejores jugadores del mundo. Incluso por encima de Diego Armando Maradona.

Lionel Messi: Argentina.

Diego Armando Maradona: Argentina.

Cristiano Ronaldo : Portugal.

: Portugal. Pelé: Brasil.

Zinedine Zidane: Francia.

Lionel Messi y sus próximos partidos

Lionel Messi está cerca de cumplir sus 100 partidos como profesional, estos son los que restan.

PSG - Troyes (Ligue 1)

Juventus - PSG (Champions League)

Lorient - PSG (Ligue 1)

PSG - Auxerre (Ligue 1)

Emiratos Árabes Unidos - Argentina (amistoso)

Argentina - Arabia Saudita (Fase de Grupos Qatar 2022)

Argentina - México (Fase de Grupos Qatar 2022)

Polonia - Argentina (Fase de Grupos Qatar 2022)

Octavos de final (Qatar 2022)

Cuartos de final (Qatar 2022)

Semifinales (Qatar 2022)

Final (Qatar 2022)

