La revista inglesa Four Four Two tuvo la particularidad de realizar un listado con los 100 mejores jugadores de la historia, encabezado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Lo que sorprendió fue que en los primeros lugares, hasta arriba en el Top 5, la lista la encabece Lionel Messi, dejando detrás figuras legendarias como Diego Maradona o el mismísimo Pelé.

Según los articulistas de la revista, esta designación es debido a que: “En 20 años, los jóvenes fanáticos del futbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio…”.

Lionel Messi, quien jugará su quinta Copa del Mundo con la selección de Argentina, no ha brillado con su equipo nacional, con el que apenas pudo ganar la Copa América en el 2021.

Diego Maradona llevó a Argentina conquistar el Mundial de México 1986 y fue subcampeón del mundo en Italia 1990. En tanto que Pelé ganó tres Copas del Mundo con Brasil.

Los mejores jugadores del mundo

El Top 5 de de la revista es el siguiente:

Lionel Messi: Argentina.

Diego Armando Maradona: Argentina.

Cristiano Ronaldo : Portugal.

: Portugal. Pelé: Brasil.

Zinedine Zidane: Francia.

Fuera del Top 5, se encuentran figuras legendarias como Johan Cruyff de los Países Bajos; el inglés George Best; el alemán Franz Beckenbauer; el húngaro Ferenc Puskas y el fenómeno Ronaldo Nazario.

Messi, el mejor jugador de todos los tiempos

¿Hay mexicanos en el Top 100?

En la lista de la revista Four Four Two, quien formó el Top 100 de los mejores jugadores de la historia, aparece sólo un mexicano: Hugo Sánchez.

Hugo Sánchez, goleador histórico del Real Madrid FC , se encuentra ubicado en el sitio 88.Sus logros, según la publicación, son:

“Confortablemente el mejor jugador mexicano de todos los tiempos y uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid y de La Liga. Jugó en los dos clubes madrileños, pero fue en la Real (tras mudarse en 1985) donde Sánchez y su celebración del gol con saltos mortales se convirtieron en leyenda”. Revista FourFourTwo

Destacan que el mexicano salido del Club Pumas: “Ganó cinco títulos de liga consecutivos entre 1985 y 1990, fue el máximo goleador de la competición en cuatro de esas temporadas.Depredador dentro del área penal, ciertamente, pero también extravagantemente dotado fuera de ella.

