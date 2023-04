Un jugador de Club Chivas le dio un fuerte empujón a un árbitro en pleno partido pero los fans defendieron al jugador y justificaron su acción.

En el partido de Club Chivas vs Club Necaxa, se volvió viral la acción de un jugador que empujó de manera brusca a un árbitro. Se trata de Fernando González quien en su desesperación por buscar el balón decidió hacer a un lado al árbitro, aunque no de la manera más educado.

Aunque, el silbante no estaba en la mejor posición, pues tapaba la vista del jugador y estorbaba en la jugada. A pesar del empujón, el jugador no fue amonestado, incluso el árbitro agredido no volteó y Fernando González siguió corriendo en la cancha como si nada hubiera pasado.

“No había visto el empujón del Oso Gonzalez al árbitro, otro silbante sin broncas me lo expulsaba”, se lee en Twitter.

No había visto el empujón del Oso Gonzalez al árbitro, otro silbante sin broncas me lo expulsaba.



🎥Tiktok- elalexei1 pic.twitter.com/y0rEjglTdA — FER GOLPARA (@streber10) April 11, 2023

Fans defienden a Fernando González

Contrario a lo que se podría creer, los fans defendieron al jugador, Fernando González luego de que empujó al árbitro.

Y es que, argumentaron que estaba estorbando en la jugada y justificaron la acción.

“jajaja hay un chingo de empujones así a árbitros en muchos juegos. Otro silbante se coloca mejor y no estorba la jugada”, escribió un usuario.

“Al contrario, el árbitro no sabe ubicarse y detiene los movimientos del jugador y el árbitro así lo entiende, por eso no lo toma a mal ni nada”, se lee en Twitter.

Club Chivas y su próximo partido

Club Chivas se medirá ante Club León el próximo sábado 15 de abril a las 19:05 horas tiempo del centro de México.

Los rojiblancos militan en el sexto lugar de la tabla de cocientes con 25 unidades, mientras que los esmeraldas se ubican en el cuarto puesto.

Ambos equipos saben que necesitan sumar unidades dado que la jornada regular está llegando a su fin.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok