Un fanático portugués agredió a un jugador con su pequeña hija en brazos, pues a pesar de tener a elemento de seguridad detrás de él, no se detuvo y golpeó a un jugador.

Todo ocurrió en el Estadio del Inter de Porto Alegre tras la eliminación por penales con el Caxias de la Serie D, un fanático no pudo contener su ira y saltó al campo de juego con su hija en brazos para agredir a un jugador.

El fan no midió las consecuencias de sus actos, pues el Porto Alegre lo sancionó prohibiéndole la entrada definitiva al estadio. Pero no solo eso, sino que de acuerdo con medios locales, el Ministerio Público de Rio Grande do Sul quiere quitarle la custodia de su hija.

Sin embargo, la abogad del hincha justificó sus acciones, argumentando que lo hizo para proteger a su hija del revuelo que se dio en el recinto.

“Quería proteger a su hija por el revuelo que causó la propia afición de Internacional. La puerta fue abierta por la seguridad del equipo, él no saltó”, dijo.

Lo insólito: Un sujeto ingresó al campo con una niña en brazos para golpear a un jugador del Caxias. pic.twitter.com/npO12Pb5QO — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) March 26, 2023

Fans y disturbios en el futbol

Lamentablemente, la violencia es parte del futbol pues disturbios se han dado alrededor del mundo.

Cabe recordar, que en la Liga MX en 2022 pasó algo que manchó el deporte, pues lo que sucedió en el estadio La Corregidora fue lamentable.

Cientos de heridos luego de enfrentamientos entre barras, fue lo que ocurrió después de un partido entre Querétaro FC y Atlas FC.

Liga MX y sus acciones contra la violencia

Después de la tragedia, la Liga MX decidió implementar ciertos mecanismos para identificar a los agresores, es por eso que hoy en día existe el Fan ID.

“En el corto plazo se van a analizar este tipo de mecanismos para su aplicación en partidos de la Selección en la Eliminatoria, no credencialización, pero si identificación de los aficionados a los estadios”, dijo Mikel Arriola.

