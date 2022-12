Lionel Messi protagonizó uno de los momentos de Qatar 2022 al gritarle “¡Qué mirás, bobo! Andá para allá”, el cual ahora fue recreado por su esposa, Antonela Roccuzzo.

En redes sociales circula un video en donde se puede ver a Antonela Roccuzzo saliendo del estadio y recreando el épico momento entre risas.

Caminando junto a su familia y amigos, se escuchó a la esposa de Lionel Messi repitiendo las frases que el astro argentino dijo al finalizar el partido ante Países Bajos.

“¡Qué mirás, bobo! Andá para allá, bobo”, se le escucha decir a Antonela, quien ha estado presente en todos los partidos de la Selección Argentina.

Jajaja, Antonela saliendo del estadio diciendo “qué mirás, bobo?”. 🇦🇷pic.twitter.com/mz90rESxOO — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 11, 2022

“¡Qué mirás, bobo!”: ¿Con quién se enojó Lionel Messi?

Lionel Messi mostró un lado poco antes visto en su carrera, pues lanzó varios y fuertes reclamos al finalizar el partido entre Argentina y Países Bajos.

Después de un partido que terminó muy caliente, Messi habló para los medios de comunicación, en donde dijo la frase que pasará a la historia de los Mundiales.

“¡Qué mirás, bobo! ¡Qué mirás, bobo! Andá para allá, bobo”, fue lo que dijo el argentino, pero pocos sabían a quién se lo decía.

Resulta que después se dio a conocer que el objetivo de esta frase era el delantero neerlandés Wout Weghorst, con quien habría tenido un intercambio de palabras.

Después, el propio Weghorst dio su versión de los hechos, asegurando que sólo quería saluda a Messi, quien sólo le contestó con insultos.

“Yo quise darle la mano (a Messi) después del partido le tengo mucho respeto como jugador de futbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado”, dijo.

Lionel Messi, a 90 minutos de otra final de un Mundial

Lionel Messi se encuentra a 90 minutos de jugar otra final de un Mundial, el único torneo que le falta por ganar en su brillante carrera.

Pero antes tendrá que medirse a la Croacia de Luka Modric, equipo que ha demostrado que lo que ocurrió en el Mundial de Rusia 2018 no fue sorpresa.

Lionel Messi jugó la final con Argentina en el Mundial de Brasil 2014, el cual perdió, en tiempos extras, ante la Selección de Alemania.

