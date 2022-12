Cabe recordar, que Lionel Messi fue blanco de críticas, luego de que en plena entrevista corriera a un futbolista de Países Bajos que después se reveló que se trataba de Wout Weghorst.

Y es que, se le vio a Lionel Messi como pocas veces , enojado e incluso llamó bobo a Wout Weghorst y un periodista trató de calmar al astro argentino.

Sin embargo, Wout Weghorst ya salió a dar su versión de los hechos, pues dejó claro que le tiene mucho respeto a Messi y se siente decepcionado después de que lo insultó.

“Yo quise darle la mano (a Messi) después del partido le tengo mucho respeto como jugador de futbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado”, dijo.

De acuerdo con la versión de Lionel Messi, Weghorst los estaba provocand o desde antes y es por eso que tomó esa actitud con él.

“El 19 (Wout Weghorst) nos provocó desde que entró nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del futbol, yo siempre respeto a todo el mundo y ellos no nos respetaron”, aseguró Messi.

Lionel Messi y el momento en el que explotó contra Wout Weghorst

Lionel Messi se disponía a dar una entrevista después del pase de Argentina a la semifinal, pero se notaba bastante serio.

" Leo, veo que quedaste un poco caliente para el final”, dijo el periodista. Instantes después, Lionel Messi exclamó:”¿Qué miras bobo, qué miras? Anda pa allá, bobo”, mientras el periodista intentaba tranquilizarlo.

Poco después se reveló que Wout Weghorst era el futbolista al que Messi llamó bobo y la polémica explotó y diferentes versiones salieron a la luz.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok