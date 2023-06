Víctor Manuel Vucetich ha dicho sus primeras palabras después de que fue despedido de los Rayados de Monterrey y se dijo dolido con el trato que le dio la directiva regia.

El llamado Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich, llevó a los Rayados de Monterrey a tener su mejor campaña en los torneos cortos al sumar 40 puntos, producto de trece victorias, un empate y tres derrotas.

Cuando los Rayados fueron eliminados por el Club Tigres en las semifinales del Clausura 2023, la nueva directiva regia encabezada por José Antonio Tato Noriega decidió darle las gracias a Víctor Manuel Vucetich.

Los Rayados de Monterrey de inmediato contrató a Fernando Ortiz, quien dirigió al Club América en el Clausura 2023, para que tomara la dirección técnica del equipo.

El director técnico se dijo dolido por la decisión del equipo al que le dio dos títulos de Liga MX y también dos títulos de la Concacaf.

Rayados de Monterrey le paga mal a Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel Vucetich dio una entrevista al medio deportivo de Monterrey ABC; en donde habló de su salida de los Rayados de Monterrey.

Víctor Manuel Vucetich dijo que en base a su experiencia, acepta las decisiones que se toman, aunque no se valore el trabajo que se realizó: “Esos son los resultados que se dan o no se dan, se valora un partido y no todo lo que se hizo, ahí cambian las cosas”, dijo.

No esperaba que el Tato Noriega, nuevo presidente de los Rayados de Monterrey, actuara así después de haber perdido las semifinales en el Club Tigres. “A pesar de que a veces no lo espera uno, son cosas normales y ya, le damos para adelante”.

Tato Noriega. (Tomada de Video / Tomada de Video)

La carrera de Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel Vucetich es uno de los entrenadores que más títulos han ganado en la Liga MX con cinco.

El Rey Midas se ha coronado en torneos de Liga con el Club León, CF Pachuca, Tecos y Rayados de Monterrey en dos ocasiones.

Además le dio su primer título como equipo profesional al Querétaro FC, ganando el torneo de Copa MX en el 2016.

De cara al Mundial de Brasil 2014, estuvo sólo por dos juegos al frente de la Selección Mexicana.

