Víctor Guzmán explota contra Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana ; no tengo propaganda pero sí goles, dice en sus redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram donde el llamado Pocho Guzmán aprovechó una publicación de la Liga MX para lanzar un dardo a Gerardo Martino, quien no lo ha llamado a la Selección Mexicana desde 2019.

La publicación de la Liga MX que compartió Víctor Guzmán fue la que exhibió a los mejores mediocampistas de la temporada, entre ellos el jugador del CF Pachuca.

El ser considerado una estrella de la Liga MX pero no ser convocado al Tri hizo que el Pocho lanzara un fuerte mensaje , en el cual dio a entender que no es llamado debido a que no tiene la publicidad suficiente.

“El chiste se cuenta solo. Cero palabras y muchas acciones. No tengo propaganda pero sí goles y asistencias”, escribió Víctor Guzmán.

Víctor Guzmán exhibe incongruencias de Gerardo Martino

Además de ser uno de los mejores jugadores de la Liga MX, en el Clausura 2022, el torneo que recién concluyó, Víctor Guzmán fue el mejor goleador mexicano con seis tantos.

Pero ni tales credenciales le han servido al Pocho Guzmán para ser considerado por Gerardo Martino, el cuestionado DT de la Selección Mexicana.

La ausencia de Guzmán retrata las incongruencias del Tata Martino, pues sí ha convocado a futbolistas como Rodolfo Pizarro , quien la verdad sea dicha jamás pudo consolidarse en el CF Monterrey.

Es por ello que el jugador del CF Pachuca lanzó este mensaje al entrenador nacional, aunque se ve difícil que le sirva de algo.

Gerardo Martino es enemigo de las “rebeldías”

El mensaje de Víctor Guzmán más que acercarlo a la Selección Mexicana lo aleja. Y es que Gerardo Martino es enemigo declarado de esta clase de exabruptos.

Es más, el Tata Martino ha cepillado a ciertos jugadores que muestran inconformidad respecto a su gestión o que cometen indisciplinas , según su consideración.

