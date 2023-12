Este viernes 8 de diciembre la FMF dio a conocer que presentó candidatura a la FIFA para albergar el Mundial Femenil 2027 junto a US Soccer.

La FMF quiere albergar otro mundial y quiere hacerlo en el 2027 para la rama femenil, junto a la Federación de Futbol de los Estados Unidos (US Soccer) presentaron candidatura para ser los dos países anfitriones de dicho torneo.

Cabe mencionar que ambos países serán anfitriones del Mundial 2026 junto a Canadá en la varonil y ahora buscan serlo para la rama femenil, donde el deseo y el objetivo de ambas federaciones es impulsar y desarrollar el futbol femenil a nivel mundial.

FMF y US Soccer presentan candidatura para Mundial Femenil 2027

A través de un comunicado la FMF dio a conocer que presentó candidatura para albergar el Mundial Femenil 2027, sin embargo no planea hacerlo solo, sino en conjunto de US Soccer.

Ambas federaciones se dicen listas para albergar el Mundial 2027, donde mencionaron que cuentan con las mejores instalaciones para poder brindarle todo lo necesario a las seleccionadas y hacer de un torneo lleno de éxitos sin precedentes.

“La infraestructura necesaria está lista incluidas las instalaciones de entrenamiento, las sedes de los partidos, los campamentos y los hoteles para ofrecer un excelente desempeño en el terreno de juego y un alto rendimiento durante todo el torneo. Todas las jugadoras y aficionados disfrutarán de instalaciones y servicios de primera categoría, lo que elevará aún más el nivel del deporte femenino”

Además los presidentes de ambas federaciones dijeron lo emocionante de asumir este torneo y la importancia que tendrá para el futbol femenil local como a nivel mundial.

“Ha llegado el momento de organizar una Copa Mundial Femenina de la FIFA que cuente con la misma inversión, las mismas instalaciones y una experiencia de categoría mundial para jugadoras y aficionados.

Esto no sólo desbloqueará el potencial económico del futbol femenino, sino que enviará a las jóvenes jugadoras de todo el mundo el mensaje de que no hay límites para lo que pueden conseguir”. señaló Presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone.

Por su parte Ivar Sisniega presidente de la FMF dijo “Esta es una gran oportunidad para hacer crecer el futbol femenino y ofrecer a las jugadoras igualdad de condiciones para que puedan brillar y demostrarle al mundo lo talentosas y profesionales que son”.

FMF presenta candidatura Mundial 2027 femenil (captura de o)

¿Cómo se va a determinar si México y Estados Unidos serán sedes para albergar el Mundial femenil 2027?

De acuerdo a la FMF , la FIFA realizará visitas de inspección tanto en México como en Estados Unidos en febrero de 2024 para determinar las sedes de 2027 y en el 74 Congreso de la FIFA se designará la sede del torneo, el cual se llevará acabo hasta el mes de mayo del 2024.

Cabe mencionar que en el reciente mundial de Nueva Zelanda- Australia 2023, México no participó en dicho torneo tras no calificar en el premundial, mientras que Estados Unidos fue eliminada en los octavos de final en tanda de penales por Suecia.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok