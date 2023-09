Sin duda alguna, las emociones siguen a flor de piel luego de la dolorosa derrota que sufrió Club Chivas frente al Club América en el Clásico Nacional, pero Veljko Paunovic empeoró la situación con tremenda declaración.

Y es que, Club Chivas cayó 4-0 contra el Club América en el Clásico Nacional y tras la goleada, el técnico rojiblanco, Veljko Paunovic, pidió calma, algo que hizo explotar a los fans.

“Pido calma a todos, todos estamos dolidos, el vestidor está dolido pero también nosotros somos un grupo fuerte y sabemos llevarnos con derrotas como esta. Estas son situaciones que duelen más, estamos dolidos por nuestra gente que ha venido hoy al estadio”, dijo en conferencia de prensa.

Además, mencionó que de las grandes derrotas, como la que sufrieron en el Clásico Nacional, se aprende mucho y quieren seguir unidos y tranquilos para los retos que se avecinan .

“Pero les digo una cosa: de derrotas como esta, salen grandes victorias, si somos capaces de mantenernos tranquilos, unidos y aprender de esto; soy el primer autocrítico”, añadió.

Clásico Nacional (Miguel Ponton / MEXSPORT)

Club América vs. Club Chivas en el Clásico Nacional

El partido entre el Club América y Club Chivas se llevó a cabo en el Estadio Azteca y las Águilas fueron superiores desde la primera mitad.

No obstante, las Águilas liquidaron el encuentro en la segunda mitad, y anotaron 2 goles más para poner el 4-0, pues Club Chivas no tuvo capacidad de reacción y no logró concretar ninguna oportunidad.

Diego Valdés, fue los jugadores más destacados al anotar un impresionante doblete que hizo estallar el Estadio Azteca.

André Jardine sobre el desempeño de Club América

Pese a que fue operado de emergencia, André Jardine sí estuvo presente en el Clásico Nacional y dijo que trabajaron este partido de una forma muy especial y se entregaron por completo en la cancha del Estadio Azteca.

“Desde el primer momento trabajé el clásico de forma especial, como si fuera un título, como un juego que se tiene que dar la vida, entregarse todo en cuerpo y alma”, aseguró en conferencia de prensa.

