Luego de la goleada del Club América hacia el Club Chivas, las críticas no tardaron en llegar al técnico Veljko Paunović, y José Ramón Fernández lo señaló como el máximo responsable de lo que sucedió en esta edición del Clásico Nacional.

José Ramón Fernández reventó en contra del técnico de las Chivas, Veljko Paunović, ya que de esta manera no se puede perder un partido de este nivel y mucho menos regalar el resultado como lo hizo y no proponer absolutamente nada en el partido del torneo.

El perdiodista de ESPN no se guardó nada ya que señaló lo siguiente; “No existió ningún planteamiento, regalaste el partido. El América te pasó por encima y no te enteraste. No hubo liderazgo ni personalidad en la cancha” así lo expresó en sus redes sociales al terminar el juego.

Paunovic: No existió ningún planteamiento, regalaste el partido. El América te pasó por encima y no te enteraste. No hubo liderazgo ni personalidad en la cancha. @VPaunovic — José Ramón Fernández (@joserra_espn) September 17, 2023

Club América le pasa por encima al Club Chivas en la edición 250 del Clásico Nacional

Se jugó un juego más del Clásico Nacional y en esta ocasión el Club América vapuleó al Club Chivas por marcador de cuatro goles por cero en la edición 250 del juego más importante en el futbol mexicano.

El Club América dominó de principio a fin todo el partido ya que fue el equipo que tuvo las llegadas más constantes y más contundentes, mientras que el Club Chivas no tuvo oportunidad de respuesta ante su adversario.

Con doblete de Diego Valdés y los goles de Brian Rodríguez y de Alejandro Zendejas fue lo que le bastó y sobró al América para pasar por encima a las Chivas y seguir con la paternidad sobre el conjunto rojiblanco.

Diego Valdes celebra su gol 2-0 delAmerica durante el partido America vs Guadalajara, (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz/MexSport)

Próximo partido del Club América y Club Chivas en el Apertura 2023

Luego de golear a su máximo rival en el juego 250 del Clásico Nacional, el Club América debe de darle la vuelta a la página y seguir su camino en el Apertura 2023 para poder seguir en la parte alta del campeonato.

El Club América va a encarar su juego pendiente de la jornada 2 del Apertura 2023 ante el Club Querétaro el próximo miercoles, mientras que el siguiente fin de semana, los de Coapa visitarán al Club Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Y por otro lado, el Club Chivas tendrá que borrar rápido este partido si no quieren verse afectados en lo que resta del torneo y para la jornada 9 del Apertura 2023, Chivas visitará al Club Pachuca y buscarán cortar la racha de tres partidos consecutivos sin ganar.

