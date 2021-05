La salida de Vanessa Huppenkothen de Televisa Deportes hace algunos años provocó una ola de rumores, entre ellos que la principal razón era que Javier Alarcón la había acosado sexualmente; no obstante, la ahora conductora en ESPN desmintió este rumor.

Fue en una plática con el propio Alarcón, quien aseguró que nunca le ha faltado el respeto ni a Vanessa ni a ninguna de las compañeras con las que ha trabajado.

Estas declaraciones fueron respaldadas por la propia a Huppenkothen, quien se mostró extrañada de que hayan inventado ese rumor, ya que aseguró que en Televisa Deportes siempre la trataron con respeto.

“La verdad en Televisa Deportes siempre hubo muchísimo respeto (...) siempre me trataste con mucho respeto, me ponía minifaldas y nunca me viste las piernas o por lo menos nunca caché tus ojos ahí, la verdad es que me dio mucha tristeza y más no poderme defender, porque por más de que digas no es cierto, la gente se queda con la imagen de cómo no, si lo dijo la revista”

Vanessa Huppenkothen