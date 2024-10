Fernando Gago se encuentra en el ojo del huracán tras su posible salida de Chivas debido a que tiene una oferta de Boca Juniors, equipo que le ha endulzado los oídos con el Mundial de Clubes 2025.

El entrenador de Chivas, Fernando Gago, decidió dar una entrevista para Telemundo, y explicar que no tiene ninguna oferta del Boca Juniors, aunque, en lugar de aclarar los rumores, solo los avivó más.

Esta es la polémica más reciente de Fernando Gago con la prensa que cubre a Chivas en sus juegos, concentraciones, conferencias, previas, entrenamientos y todo lo relacionado al equipo más grande de México, por lo que con esta, iniciamos la recopilación:

Fernando Gago enfurece con la prensa de Chivas tras rumores de Boca Juniors

Fernando Gago se mantuvo en la misma sinergia de negar todo lo relacionado con una posible oferta de Boca Juniors para convertirse en su nuevo entrenador de futbol, por lo que, nuevamente, enfureció con la prensa.

En este contexto, el DT de Chivas dijo: “¿Pero qué querés qué te diga? No tengo nada, no tuve ningún contacto, ni sho, ni gente de mi entorno, no corresponde de mi pare, ¿De dónde salió esa información si no salió nada? Sho tengo contrato acá en Chivas”.

Fernando Gago se molesta con la prensa tras la derrota de Chivas en el Clásico Nacional

Fernando Gago tiene una de las peores estadísticas en los Clásicos, pues en su corto trayecto al frente de Chivas, solo ha podido ganar dos de nueve Clásicos frente al América y Atlas.

Respecto a esta situación, en las conferencias de prensa se le ha cuestionado el funcionamiento de equipos cuando se mide al América en el Clásico Nacional, pero las preguntas solo han provocado la furia de Fernando Gago.

Fernando Gago se enfurece con la prensa tras la eliminación de Chivas de la Leagues Cup

La realidad es que Chivas no ha tenido buenos resultados con Fernando Gago al frente del equipo, pues desde su llegada se han quedado fuera del Clausura 2024, de la Concachampions y de la Leagues Cup.

De este último torneo, Fernando Gago se enfureció con la prensa que cubre a Chivas debido a que le cuestionaron sobre su fracaso en la Leagues Cup, a lo que respondió: “¿Qué es un fracaso? En el deporte no existe esa palabra”.

Fernando Gago enfurece con la prensa tras derrota ante Cruz Azul

Fernando Gago no aguantó la presión de la prensa que le cuestionó la derrota ante Cruz Azul y lanzó lo siguiente: “El partido fue muy bueno, sabíamos que iba a ser así, hicimos un partido correcto”…

“¿Chivas no transmite? Es fácil hablar de la derrota, tenemos que mejorar, estoy muy conforme con lo que hicieron los chicos, las victorias llegan jugando bien”: Fernando Gago

Fernando Gago se enfada con cuestionamientos sobre el rendimiento de Chivas

El entrenador de Chivas, Fernando Gago, se mantuvo en la misma sinergia que ha tenido como DT al cuestionar lo cuestionable de su propio trabajo, cuando éste es puesto en duda por la prensa.

“¿De qué hablas? Cómo que a Chivas le cuesta cerrar los partidos, venimos de 5 partidos ganando no entiendo la pregunta”, dijo Fernando Gago enfurecido.