Parece ser que el Tuca Ferretti lanzó un dardo a Diego Cocca, DT de la Selección Mexicana . Y es que el mítico entrenador del Cruz Azul aseguró que, en su momento, no tomó al Tri porque tenía contrato.

En una charla con ESPN, Ricardo Tuca Ferretti reveló que en varias ocasiones lo buscaron para ser DT de la Selección Mexicana; sin embargo, tuvo que rechazar tales ofrecimientos.

¿La razón? El director técnico brasileño tenía contrato vigente con el Club Tigres, por ende, decidió pasar de largo debido a que su palabra estaba empeñada con la institución.

Recordemos que la llegada de Diego Cocca al Tricolor fue diametralmente opuesta, pues, con apenas unos meses en el banquillo de Tigres, dejó tirada la chamba para irse al cuadro nacional.

De modo que estas palabras del Tuca se pueden inferir como un recadito para Cocca, quien fue muy criticado, lo es todavía, por haber dejado inconcluso su proyecto en el Club Tigres.

Tuca Ferretti sí hubiera ido a la Selección Mexicana

Aunque eso sí, Tuca Ferretti acotó que, para este proceso mundialista, sí que hubiera aceptado dirigir a la Selección Mexicana, ya que no tenía equipo.

No obstante, la Federación Mexicana de Futbol se decidió por Diego Cocca, quien sí que tenía contrato vigente con el Club Tigres.

Cabe señalar que Tuca Ferretti es uno de los DT’s más exitosos de la Liga MX, pues ganó cinco títulos de Primera División con los Tigres, de ahí que constantemente fuera considerado.

“En esta situación sí (hubiera aceptado dirigir al Tri) porque ya no tenía compromiso con ninguna institución. Las otras veces tenía compromiso con Tigres y a mí me gusta cumplir cabalmente con mis compromisos. Tenía contrato vigente”, dijo Ferretti.

Y agregó: “No me sentí bien de dejar a Tigres pese a que la directiva me dijo que si quería irme me fuera. Pero también me dijeron que querían que me quedara y yo estaba bien en el equipo. Tenía contrato y me sentía bien, me sentía en casa”.

Tuca Ferretti se mete de lleno al Cruz Azul

Tuca Ferretti asumió las riendas del Cruz Azul la semana pasada. De modo que hasta este lunes 27 de febrero se metió de lleno a los entrenamientos y a lo que conlleva dirigir a un equipo.

Incluso admitió que la alineación para el partido de Cruz Azul ante FC Juárez, el más reciente que disputó La Máquina, fue el DT interino ; Joaquín Moreno, quien puso la alineación.

Es por ello que el viernes 3 de marzo , contra Mazatlán FC, será el primer juego en toda la regla del Tuca con Cruz Azul.

