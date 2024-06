El manejo de los Tigres con los entrenadores empieza a dar de qué hablar luego de la polémica salida de Robert Dante Siboldi, al que se le acusó de corrupción, algo que no fue comprobado, pero que el Tuca Ferretti asegura le hicieron lo mismo.

Todo parece indicar que los Felinos filtran información a la prensa de Monterrey para echar a sus entrenadores, y así ‘lavarse’ las manos con sus aficionados, todo para traer a un nuevo entrenador al equipo.

La polémica de Tigres con Robert Dante Siboldi fue grande debido a que la prensa acusó, sin pruebas, al entrenador uruguayo y a su cuerpo técnico, de filtrar información de su estrategia deportiva a los Rayados de Monterrey.

Esta información habría sido la causa por la que según medios como Récord, fue despedido Robert Dante Siboli, el hecho es que estos medios no pudieron comprobar ninguna información y el entrenador uruguayo salió a desmentir estos rumores.

Tuca Ferretti asegura que Tigres lo difamó al igual que lo hizo con Robert Dante Siboldi

Tuca Ferretti fue un entrenador de época en los Tigres, pues logró conseguir 5 títulos con la institución, un hecho que ningún otro DT ha logrado igualar, y a pesar de esos triunfos, su salida de los Felinos fue entre lluvia y truenos.

Ahora el Tuca Ferretti se animó a soltar la ‘bomba’ en la Liga MX al afirmar en una llamada telefónica con Álvaro Morales en ESPN que los Tigres lo difamaron, al igual que hicieron con Robert Dante Siboldi para echarlo del equipo.

“Tigres me calumnió, me dijeron que tenía cartas de jugadores, que cobraba dinero a los futbolistas para jugar, me dieron un contrato, y a la mera hora me dijeron que no porque ya tenían a un entrenador en mi lugar”, afirmó el Tuca Ferretti.

Tuca Ferretti decidió romper el silencio sobre el ‘maltrato’ que recibió por parte de los Tigres, equipo que, después de cinco títulos con el entrenador, decidió desecharlo como si no importara.

Tuca Ferretti revela por qué no presentó una demanda contra las calumnias de Tigres

Tuca Ferretti soltó el ‘bombazo’ en el futbol mexicano al asegurar que los Tigres lo difamaron para sacarlo por la puerta trasera de la institución y todo por querer a un nuevo entrenador.

“A mi me ofrecieron un contrato, pero a la mera hora me dijeron que ya no, y contrataron a un nuevo entrenador”, aseguró el Tuca Ferretti en ESPN, a quien se le cuestionó el porqué no demandó al equipo.

“Fueron difamaciones, pero la información no venía directamente de Cemex, y por ello no pude demandarlos, aunque mi nombre está prohibido con Culebro al mando”: Tuca Ferretti.