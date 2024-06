Finalmente el jugador del Real Madrid, Vinícius Jr., recibió justicia ya que tres aficionados acaban de ser sentenciados a ocho meses de prisión por haberlo insultado en LaLiga 2022-23.

La corte española dio la dictaminación final sobre este incidente que comenzó en el partido del Real Madrid contra el Valencia, cuando unos aficionados comenzaron a lanzar insultos xenófobos a Vinícius Jr.

El campeón de la Champions League 2024 y de LaLiga , Vinícius Jr., vivió una temporada difícil ya que estuvo luchando con las agresiones e insultos racistas que recibía por parte de los fans.

El brasileño Vinícius Jr. incluso llegó a soltar lágrimas de impotencia por la situación en la que se encontraba y muchos mostraron empatía con el delantero que pidió un alto a este tipo de agresiones que muchos jugadores viven en el futbol.

Fans reciben ocho meses de prisión por insultos racistas a Vinícius Jr.

Tres aficionados del Valencia, uno identificado por el propio Vinícius Jr. y dos por una cámara en el estadio, fueron condenados a ocho meses de prisión por un delito contra la integridad moral en el partido del pasado 21 de mayo de 2023 de LaLiga.

Además, se les prohibió la entrada a los estadios de futbol de LaLiga y de partidos de la Federación Española de Futbol y, este lunes 10 de junio el Real Madrid anunció la noticia a través de sus redes sociales.

“Los tres acusados han sido declarados culpables de un delito contra la integridad moral de Vinicius Junior, agravado por haber actuado con motivaciones racistas, y se ha decretado para cada uno de ellos la pena de ocho meses de prisión y la prohibición de acceder a estadios de fútbol por un período de dos años…” comunicó el Real Madrid.

Los sentenciados aceptaron su responsabilidad e hicieron una carta para pedirle disculpas a Vinícius Jr., al Real Madrid y también pidieron a los aficionados un alto a este tipo de comportamientos en los estadios.

De acuerdo con el comunicado compartido en redes sociales por el Real Madrid, este es el primer caso en el que los tribunales penales dictaminan una sentencia ante este tipo de agresiones racistas en un estadio de futbol en España.

“El Real Madrid, que ha ejercido junto a Vinicius Junior la acusación particular en este procedimiento, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte” agregó el equipo merengue en su comunicado.

La reacción de Vinícius Jr. ante la sentencia de los fans que lo insultaron

Tres aficionados fueron sentenciados a ocho meses de prisión por insultos racistas hacia Vinícius Jr. en un partido del Real Madrid contra el Valencia y el brasileño ya reaccionó en sus redes sociales.

“Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente “jugar al fútbol”. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros.

Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir...” escribió Vinícius Jr en su cuenta de X.