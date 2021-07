México.- La sexta etapa del Tour de Francia 2021 fue conquistada por el ciclista británico Mark Cavendish ( Deceuninck ).

Por su lado, Mathieu Van der Poel ( Alpecin ) continúa siendo el líder general del Tour de Francia 2021, razón por la cual conserva el maillot amarillo .

Después de Mark Cavendish ingresaron a la meta el belga Jasper Philipsen ( Alpecin ) y el francés Nacer Bouhanni ( Arkea ).

Con esta victoria, Mark Cavendish sumó 32 triunfos de etapa en la historia del Tour de Francia , de modo que está a dos de igualar el récord de Eddy Merckx .

Sin embargo, superar tal marca no es algo que le quite el sueño a Cavendish, quien afirmó que prefiera no pensar en ello, sino en seguir ganando.

Mark Cavendish (PHILIPPE LOPEZ / AFP)

Se viene la etapa más larga del Tour de Francia 2021

Este viernes 2 de julio se llevará a cabo la sétima etapa del Tour de Francia 2021, la cual será la más larga de la contienda.

Y es que constará de 249.1 kilómetros , comprendidos entre entre Vierzon y Le Creusot , con relieves del Morvan en la segunda mitad de la ruta.

De acuerdo con los organizadores del Tour de Francia 2021, la ciudad de arribo fue escogida debido a la dificultad que representa su último tramo, donde existe una “subida traicionera”.