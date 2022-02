Tom Brady está en el ojo del huracán luego de la noticia que salió hace algunos días sobre su retiro del futbol americano profesional. Es por ello que el quarterback rompió el silencio sobre su futuro en la NFL.

El histórico y exitoso jugador de futbol americano, Tom Brady, utilizó las plataformas digitales para hablar sobre si es cierto o falso su retiro de los emparrillados.

Brady, que aún tiene contrato vigente con los Tampa Bay Buccaneers, explicó en su podcast llamado Lets Go, lo que está pasando ahora que ha terminado para él y para los Bucs la temporada de la NFL.

Tom Brady: ¿Cierto o falso su retiro de la NFL?

Tom Brady aún no está seguro si tras la eliminación de los Tampa Bay Buccaneers en los Playoffs de la temporada que está por terminar en la NFL, marcará el final de su historia en el futbol americano profesional.

“A veces lleva un poco de tiempo evaluar realmente cómo te sientes y qué es lo que quieres hacer”, dijo Brady. “Creo que cuando sea el momento adecuado, estaré listo para tomar alguna decisión”, añadió el veterano.

Y reiteró: “Hay mucho interés sobre cuándo me retiraré y lo entiendo. No me apresuraré a tener una conclusión con respecto a esto”.

Tom Brady (DOUGLAS P. DEFELICE / Getty Images via AFP)

Hasta la NFL publicó el “retiro” de Tom Brady

El fin de semana la noticia que dio la vuelta al mundo fue el retiro de Tom Brady.

Primero algunos medios de los Estados Unidos publicaron el adiós del multiganador de la NFL, y después la propia liga fue quien anunció la finalización de su carrera profesional.

Incluso, hasta algunos jugadores se tomaron un tiempo para dedicarle unas palabras al todavía quarterback de los Tampa Bay Buccaners.