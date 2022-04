Tom Brady revela los motivos de su regreso a la NFL, el jugador cree que aún hay un lugar para él en el campo.

En entrevista con ESPN, el jugador explicó que físicamente se sintió bien y sabe que tiene las capacidades para quedarse más tiempo activo.

“Sabía que físicamente mi cuerpo todavía podía hacer lo que podía hacer y obviamente tengo amor por el juego, siempre tendré amor por el fútbol. Creo que físicamente podré hacerlo. Sentí que todavía había un lugar para mí en el campo”.

Aunque, reconoció que tuvo una temporada complicada y espera tener éxito en el futuro.

“Fue un final de temporada muy amargo. Hay que hacer muchas correcciones para tratar de mejorar y ponernos en una mejor posición para tener éxito en el futuro”.

Tom Brady (MIKE EHRMANN / Getty Images via AFP)

Tom Brady revela que pronto se retiraría

Pese a su regreso, Tom Brady aseguró que pese a su regreso, tiene que aceptar la realidad y esa es que no le queda mucho tiempo y su retiro definitivo estaría cerca.

“Sé que no me queda mucho y sé que estoy al final de mi carrera, pero quería darme a mí, a mis compañeros de equipo y a nuestra organización otra oportunidad increíble de lograr algo de lo que todos estaremos muy orgullosos”.

Tom Brady y el anuncio de su retiro

Cabe recordar, que Tom Brady hizo un anunció que paralizó al mundo del deporte y es que al finalizar la temporada anuncio su retiro.

Sus argumentos fueron que estaba cansado de lidiar con el compromiso competitivo de ser uno de los mejores y en un inicio había tomado esa decisión aunque después rectificó.

“Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a tener ese compromiso competitivo”