Toluca vs Tijuana chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Toluca 2-0 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Toluca 2-0 Tijuana.

Toluca vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tijuana, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Toluca

Portero: Luis Manuel García

Defensas: Bruno Méndez, Federico Pereira, Luan Garcia Teixeira y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Agustín Romero, Érick Gutiérrez, Nicolás Federico Castro, Helinho y Alexis Vega

Delantero: João Paulo Dias Fernandes “Paulinho”

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega y Iván Tona

Mediocampistas: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora y Adonis Preciado

Delantero: Mourad El Ghezouani

Toluca vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Toluca vs Tijuana juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por TV Azteca.