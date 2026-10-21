Toluca vs Tijuana chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Toluca 2-0 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX
Pronóstico: Toluca 2-0 Tijuana.
Toluca vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Tijuana, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.
Toluca
- Portero: Luis Manuel García
- Defensas: Bruno Méndez, Federico Pereira, Luan Garcia Teixeira y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Agustín Romero, Érick Gutiérrez, Nicolás Federico Castro, Helinho y Alexis Vega
- Delantero: João Paulo Dias Fernandes “Paulinho”
Tijuana
- Portero: José Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega y Iván Tona
- Mediocampistas: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora y Adonis Preciado
- Delantero: Mourad El Ghezouani
Toluca vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Toluca vs Tijuana juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por TV Azteca.
- Partido: Toluca vs Tijuana
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TV Azteca