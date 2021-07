Tigres Femenil hizo lo que tanto se ha esperado y es darle el trato que se esperaría tuvieran los equipos femeniles.

El Torneo Apertura 2021 está por llegar y con ello los clubes de la Liga MX están presentando los uniformes que utilizarán, pero quien sorprendió fue Tigres Femenil.

Tigres femenil (Usuario de Twitter)

Y es que Tigres ha entendido a la perfección el mensaje, ahora que no solamente es uno de los equipos más grandes en cuanto al equipo del “Piojo” Herrera , sino también el de la Sultana del Norte femenil.

Desde un trato 100% profesional, una afición que las apoya en su totalidad, así como el hecho de convertirse en el primer equipo a nivel mundial en tener un uniforme específicamente para el equipo y no compartirlo con el equipo varonil.

Tigres femenil (Usuario de Twitter)

Tigres Femenil buscará el tricampeonato

No podemos olvidar la épica manera en la que Tigres Femenil se consagró en el Guard1anes 2020 y 2021.

Y es que en el volcán no les gusta ser equipos chicos y no brillar, pues no solo se ha tratado de hacer las cosas bien en cuanto el tan polémico tema de la igualdad.

Sino también porque se han convertido en el equipo que consiguió el bicampeonato.

Y… ¿podría conseguir el tercero consecutivo? No podemos negar que las tácticas que implementa Club Tigres siempre son muy bien pensadas.

Luego de que las universitarias hicieran el fichaje de Jana Gutiérrez , no podríamos pensar que buscarán no quedarse atrás.

A decir verdad Tigres se convirtió en ese Club que conocen alrededor del mundo y bueno… algo que ayudó mucho fue que el equipo varonil consiguiera llegar a la final del mundial de clubes.