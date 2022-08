Jaime Ordiales cree en los milagros. El nuevo director deportivo de la Selección Mexicana, esperará hasta después de la operación a la que será sometido el Tecatito Corona.

El Tecatito Corona sufrió la rotura del peroné de la pierna izquierda aunado a problemas en los ligamentos, que lo mantendrá, según los primeros indicios, cuatro meses fuera de las canchas.

Pero Ordiales espera que no sea así, tiene fe: “Desgraciadamente en un entrenamiento sufrió esto… Es una lesión en la pierna izquierda grave fractura de peroné”.

Pero no lo descarta para Qatar 2022: “He visto jugadores que tienen muy buenas recuperaciones. Debemos espera un parte médico o post quirúrgico y ojalá que todo esto sea favorable”.

Otros lesionados en la Selección Mexicana

Además de la fractura del Tecatito Corona, que lo puede hacerse perder el Mundial de Qatar 2022, Jaime Ordiales habló de otros delanteros que están tocados.

“Raúl (Jiménez, del Wolverhampton) va a ser considerado para jugar este fin de semana y ojalá no vuelva a recaer”, comentó.

Sobre Rogelio Funes Mori, quien salió lesionado del juego entre Rayados de Monterrey y Deportivo, Toluca, informó que esperan no sea tan serio.

“Esperamos que se no sea una lesión seria, fue una lesión muscular en la pierna derecha. Tenemos fe en que con todas las cosas estén bien… ya después lo valorará el cuerpo técnico”.

Aún no hay estructura en la Selección Mexicana

Jaime Ordiales se ha concentrado en el trabajo de la Selección Mexicana que irá a Qatar, por lo tanto aún no hay infraestructura de selecciones menores.

“La estructura de selecciones las vamos a analizar. No tenemos torneos en Sub 23, así que tenemos tiempo, y hay tomar buenas decisiones. Lo que nos ocupa es la Sub 17″, indicó el ex directivo de Cruz Azul.

Por ahora lo que ha hecho es acercarse, “al cuerpo técnico, conocerlo e informarme. En septiembre iré a Europa a hablar con los jugadores junto con Yon de Luisa (presidente de la FMF), para compartir de lo que está haciendo el cuerpo técnico con los jugadores”.

