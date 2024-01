Tano Ortiz fue abucheado en su debut con los Rayados de Monterrey durante el Clausura 2024, todo esto porque la afición sigue dolida por lo hecho en el torneo pasado.

Y es que, los Rayados de Monterrey quedaron eliminados en la liguilla por el Atlético de San Luis en el Apertura 2023, por lo que muchos no están tan contentos con el Tano Ortiz.

A pesar de eso, la directiva de los Rayados de Monterrey, le brindó su entera confianza y seguirá al mando del equipo, por lo que ya vivió su primer encuentro contra Club Puebla en la jornada 1 del Clausura 2024, en donde por cierto, no recibieron muy bien el técnico.

Los abucheos no se hicieron esperar , a pesar de que los regios se llevaron el triunfo de 2-0 en casa frente a La Franja. Eso no pasó desapercibido y el técnico ya se pronunció.

Tano Ortiz (Captura de video)

Tano Ortiz habla sobre los abucheos en su contra

Tano Ortiz se mostró muy honesto y en conferencia de prensa habló sobre los abucheos que vivió en su primer partido del Clausura 2024.

En técnico mencionó que comprende que la afición siga dolida luego de lo que sucedió en el torneo pasado, pero seguirá trabajando para revertir la situación.

“Con respecto a los abucheos, respeto a la afición, entiendo que está dolida. Nosotros trataremos fecha tras fecha de volver a ilusionar. Esa es una de las metas que tenemos de aquí en adelante. Pero la entiendo, la respeto y siempre voy a tratar de que se cambien esos abucheos, por felicidad”, dijo.

Tano Ortiz no quiero hablar de Rogelio Funes Mori

Cabe recordar, que Rogelio Funes Mori salió del equipo luego de no ser considerado, su destino estuvo en Club Pumas.

Pero al parecer el Tano Ortiz no quiere tocar el tema, pues aseguró que ella no está en el equipo y no tiene caso hablar más de él.

“Rogelio ya no está con nosotros, no requiere traerlo a una conferencia de prensa, los jugadores no se deben comparar con nadie”, sentenció.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok