Club Tijuana cayó ante Club América en su presentación del Clausura 2024 y tras la derrota el estratega Miguel Herrera terminó calientito por el tema del arbitraje.

Apenas corrió al fecha 1 del torneo y ya se generó al primera polémica, pues Miguel Herrera terminó calientito por la derrota que sufrió el Club Tijuana frente al Club América. El timonel mexicano no se guardó nada y le dejó un recadito al arbitraje.

En esta ocasión, el “Piojo” no habló mal ni insultó al cuerpo arbitral, pero si mostró su inconformidad y pidió poner más atención en jugadas puntuales.

Miguel Herrera molesto con el VAR

Al término del partido entre el Club Tijuana y el Club América, donde los fronterizos se acreditaron la primera derrota del torneo. En conferencia de prensa, Miguel Herrera terminó molesto en contra del VAR.

Miguel Herrera consideró que el VAR es una herramienta que es benefica para tomar buenas decisiones, sin embargo si no se usa, dice que no sirve. Esto fue lo que expresó tras una jugada que el estratega consideró que era penal a favor de su equipo y el que silbante y los que manejan la herramienta, ni siquiera fuerona revisar la acción.

“No condiciona el partido, pero está clara la jugada, hay una herramienta muy buena, luego dicen que el VAR no sirve. Claro que sirve, nadamás hay que usarla, si no la usas no sirve.

Es una oportunidad manifiesta de gol, después hay que ver si lo metes o no, no podemos decir que si vas ganando o no, pero es una situación clara de gol, es la más clara que hay en el futbol” mencionó Miguel Herrera.

Próximos partidos del Club Tijuana

Club Tijuana debutó con el pie izquierdo tras su derrota con el Club América, por lo que ahora buscará enderezar el camino, estos serán los próximos partidos del equipo fronterizo en las siguientes fechas.

Atlas FC - Jornada 2

Club Chivas - Jornada 3

Cruz Azul - Jornada 4

CF Pachuca - Jornada 5

