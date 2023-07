Tano Ortiz debutó con Rayados de Monterrey pero no pudo conseguir su primera victoria y empataron 1-1 con el Atlético de San Luis.

Y es que, los Rayados de Monterrey de Tano Ortíz se pusieron al frente primero con un gol de Rogelio Funes Mori pero después el Atlético de San Luis consiguió dividir unidades gracias a una anotación de Ángel Saldívar vía penal.

Sin duda alguna, fue un momento agridulce, pues uno de los objetivos del ex técnico del Club América era llevarse el triunfo para recuperar confianza en su primer encuentro.

No obstante tendrán un nuevo reto el próximo fin de semana, pues el 9 de julio enfrentarán a Atlas FC a las 19:05 horas tiempo del centro de México.

¡Juego reprogramado!⌚🚨



Nuestro partido de la Jornada 2 ante Atlas se jugará el próximo domingo 9 de julio a las 19:00 hrs. ⚽



¡Nos vemos en la Casa Rayada, Afición!💙🤠 pic.twitter.com/YUaimb6azA — Rayados (@Rayados) July 2, 2023

Tano Ortiz habla de la presión que siente en Rayados de Monterrey

Tano Ortiz mencionó que en todos los equipos hay presión pero aseguró que prefiere no compararse y escribir su propia historia, pues aún tiene tiempo para conseguir resultados.

“La presión existe en todos lados, si no tienes la presión de ser un equipo grande, lo tienes en un equipo donde tienes la necesidad de sacar puntos, entonces la presión existe en todos lados; no me gusta comparar, vengo a hacer mi propia historia”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico no descartó que pueda seguir habiendo refuerzos en los Rayados de Monterrey.

“Es un análisis que haremos a puertas cerradas (refuerzos). Hablaremos de eso con la directiva, es un empate meritorio y con el tiempo veremos si hacemos una incorporación o nos quedamos con eso”, agregó.

Rayados de Monterrey y su próximo partido

El próximo partido de los Rayados de Monterrey se reporgramó, pues ahora enfrentará a Atlas FC un día después.

El partido entre Atlas FC y Rayados de Monterrey estaba pensado para llevarse a cabo el sábado 8 de julio, pero ahora se jugará el domingo 9 de julio.

Se llevará a cabo en el Estadio BBVA, donde ahora los regios intentarán ir por su primera victoria.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok