Fernando Tano Ortíz volvió a hablar del Club América, pero ahora sí fue mucho más enérgico, al recordar que hasta lo tacharon de ladrón a su salida del Club de Coapa.

En entrevista con TUDN, el Tano Ortíz era cuestionado sobre su cuerpo técnico, el cual llevó del Club América a Rayados de Monterrey, su nuevo equipo.

Fue entonces cuando el Tano Ortíz interrumpió al entrevistador para dejar claro que no se robó nada y que simplemente la gente que trabajaba con él en América ahora lo hará en el cuadro de Monterrey.

“No me robé nada, que quede claro. Hasta me trataron de ladrón, yo no robo a nadie”, dijo el Tano Ortíz en tono molesto.

Fernando "Tano" Ortiz, técnico del Monterrey (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

Tano Ortíz revela por qué renunció al Club América

El Tano Ortíz también fue cuestionado sobre la razón por la que decidió renunciar al Club América, luego de que quedara eliminado en las semifinales ante el Club Chivas.

El entrenador argentino aseguró que lo hizo porque sabía que, tras este fracaso, tenía que haber un máximo responsable y por eso decidió renunciar, lo que quitó presión a jugadores y directiva.

“Quería sacarles la presión a los jugadores y al presidente. El máximo responsable de lo que había sucedido esa noche es el entrenador y cuando el entrenador es el responsable tiene que dar un paso al costado”, sentenció.

El Tano Ortíz agregó que al momento de renunciar del Club América, no tenía nada arreglado con Rayados de Monterrey, como se ha especulado en redes.

“Yo cuando renuncio alguien tenía que ser el responsable, yo como cabeza máxima del entrenador me hice responsable. No hubo nada, ni mucho menos acercamiento de Monterrey”, agregó.

Tano Ortíz y su nueva etapa con Rayados de Monterrey

Tano Ortíz es nuevo entrenador de Rayados de Monterrey, equipo con el que entiende tiene que pelear por lo más alto, por supuesto con el campeonato.

Fernando Ortíz reveló que le gustaría contar con un mediapunta, al estilo Diego Valdés, quien ya había dicho no llegará al equipo regio.

Sin embargo, señaló que si no llega ese jugador, tiene la opción de jugador con dos delanteros, pues cuenta con Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre y Germán Berterame.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok